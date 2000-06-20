Раздел: Медицина
Найдена связь между мужским облысением и онкологией
Повышенная вероятность рака простаты у лысых мужчин связана с уровнем тестостерона.
Ученые провели исследование в ходе которого выяснили, что мужчины, страдающие облысением, подвержены риску заболеть раком простаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Давно известно, что высокий уровень тестостерона отрицательно влияет на мужчин, вызывая облысение, не смотря на то, что ранее считалось, что иметь высокий уровень сугубо мужского гормона очень престижно, сейчас выяснилось, что это приводит к обширным проблемам.
Проведя исследования на 214 мужчинах, ученые использовали биопсию каждого из них. Выяснилось, что именно лысые мужчины носили в себе онкологическое заболевания простаты.
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Именно поэтому ученые советуют всем мужчинам, страдающим облысением, следить за уровнем гормонов и общим состоянием здоровья.
Ученые провели исследование в ходе которого выяснили, что мужчины, страдающие облысением, подвержены риску заболеть раком простаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Давно известно, что высокий уровень тестостерона отрицательно влияет на мужчин, вызывая облысение, не смотря на то, что ранее считалось, что иметь высокий уровень сугубо мужского гормона очень престижно, сейчас выяснилось, что это приводит к обширным проблемам.
Проведя исследования на 214 мужчинах, ученые использовали биопсию каждого из них. Выяснилось, что именно лысые мужчины носили в себе онкологическое заболевания простаты.
Читайте также: Назван витамин, предотвращающий рак молочной железы
Именно поэтому ученые советуют всем мужчинам, страдающим облысением, следить за уровнем гормонов и общим состоянием здоровья.
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