Раздел: Медицина
Элементарные советы, которые помогут сделать живот плоским
Это слишком просто, чтобы быть правдой, и все же это работает.
С сегодняшнего дня вам больше не нужно изнурять себя упражнениями. Придерживайтесь этих 8 советов, и плоский живот вам обеспечен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Способ первый — правильная осанка
Выпрямитесь, и будете выглядеть намного лучше — правильная осанка благотворно сказывается не только на позвоночнике, но и на мышцах живота. Но как же об этом всегда помнить? Попробуйте расклеить стикеры с напоминанием там, где вы чаще всего бываете в течение дня.
Способ второй — правильный питьевой режим
Необходимо обеспечить организму постоянное поступление жидкости. Нарушение питьевого режима приводит к скапливанию воды в отдельных частях тела и, следовательно, к увеличению веса. Поэтому рекомендуется выпивать 6 – 8 стаканов воды или других напитков в день.
Способ третий — регулярные походы в туалет
Да-да! Без этого плоского живота вам не видать. Без регулярного опорожнения кишечника он просто не может быть плоским. Вечно спешащие деловые женщины часто игнорируют позывы организма, что вскоре приводит к запорам. А в этом нет ничего приятного.
Способ четвертый — ешьте сдержанно
Не заглатывайте пищу как дикое животное, тщательно пережевывайте каждый кусочек, минимум 10 раз, прежде чем проглотить его. Вашему телу нужно время, чтобы доставить пищу к желудку и кишечнику. Правильный прием пищи позволяет избежать проблем с пищеварением, и к тому же, когда вы едите слишком быстро, вы заглатываете с пищей много воздуха, а от этого живот раздувается.
Способ пятый — не забывайте о пробиотиках
Включите в свой рацион продукты с содержанием пробиотиков. Они не только помогут вам похудеть, но и в целом оздоровят организм. К таким продуктам относятся йогурты, кимчи, квашенная капуста, ряженка и прочее.
Способ шестой — ходите почаще
Каждый день совершайте 30-минутные пешие прогулки. Этим вы поддержите свой метаболизм и будете активнее сжигать лишний жир в области живота.
Способ седьмой — перестаньте жевать
Возможно, для вас станет открытием, что любимые джинсы не застегиваются на вас из-за жвачки. При жевании в организм попадает много воздуха, из-за которого раздувается живот. Что же делать? Все просто – замените жвачки леденцами.
Способ восьмой — расслабляйтесь
Читайте также: Новое исследование доказало неточность тестов на ВИЧ
Из-за усталости организм начинает вырабатывать больше стероидов и гормонов стресса, что негативно сказывается на пищеварении в целом, стрессы чреваты запорами. А кроме того, при длительном стрессе вырабатывается гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Чтобы этого избежать, находите время для отдыха и расслабления.
С сегодняшнего дня вам больше не нужно изнурять себя упражнениями. Придерживайтесь этих 8 советов, и плоский живот вам обеспечен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Способ первый — правильная осанка
Выпрямитесь, и будете выглядеть намного лучше — правильная осанка благотворно сказывается не только на позвоночнике, но и на мышцах живота. Но как же об этом всегда помнить? Попробуйте расклеить стикеры с напоминанием там, где вы чаще всего бываете в течение дня.
Способ второй — правильный питьевой режим
Необходимо обеспечить организму постоянное поступление жидкости. Нарушение питьевого режима приводит к скапливанию воды в отдельных частях тела и, следовательно, к увеличению веса. Поэтому рекомендуется выпивать 6 – 8 стаканов воды или других напитков в день.
Способ третий — регулярные походы в туалет
Да-да! Без этого плоского живота вам не видать. Без регулярного опорожнения кишечника он просто не может быть плоским. Вечно спешащие деловые женщины часто игнорируют позывы организма, что вскоре приводит к запорам. А в этом нет ничего приятного.
Способ четвертый — ешьте сдержанно
Не заглатывайте пищу как дикое животное, тщательно пережевывайте каждый кусочек, минимум 10 раз, прежде чем проглотить его. Вашему телу нужно время, чтобы доставить пищу к желудку и кишечнику. Правильный прием пищи позволяет избежать проблем с пищеварением, и к тому же, когда вы едите слишком быстро, вы заглатываете с пищей много воздуха, а от этого живот раздувается.
Способ пятый — не забывайте о пробиотиках
Включите в свой рацион продукты с содержанием пробиотиков. Они не только помогут вам похудеть, но и в целом оздоровят организм. К таким продуктам относятся йогурты, кимчи, квашенная капуста, ряженка и прочее.
Способ шестой — ходите почаще
Каждый день совершайте 30-минутные пешие прогулки. Этим вы поддержите свой метаболизм и будете активнее сжигать лишний жир в области живота.
Способ седьмой — перестаньте жевать
Возможно, для вас станет открытием, что любимые джинсы не застегиваются на вас из-за жвачки. При жевании в организм попадает много воздуха, из-за которого раздувается живот. Что же делать? Все просто – замените жвачки леденцами.
Способ восьмой — расслабляйтесь
Читайте также: Новое исследование доказало неточность тестов на ВИЧ
Из-за усталости организм начинает вырабатывать больше стероидов и гормонов стресса, что негативно сказывается на пищеварении в целом, стрессы чреваты запорами. А кроме того, при длительном стрессе вырабатывается гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Чтобы этого избежать, находите время для отдыха и расслабления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
312
0
Также советуем посмотреть
- Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах
- Смешные фотки мужчин, которые не знают слово "безопасность"
- «Модные» вещи, на которые нельзя смотреть без смеха
- Мустафа Джемилев рассказал, когда в Крыму станет лучше жить
- Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
- В Раде отложили решение о запуске Антикоррупционного суда
- Улетные фотки, вызывающие множество вопросов
- Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
- ЧМ-2018: радует, что среди болельщиков нет лидеров западных стран
- Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки
- Спящий на посту представитель ОБСЕ вызвал массу насмешек
- Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло
- «Мордор» необходимо уничтожить
- Боевики подожгли склад боеприпасов на Донбассе
- Новый курс на Венесуэлу
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
Оставьте свой комментарий