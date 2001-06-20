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Раздел: Медицина  
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Элементарные советы, которые помогут сделать живот плоским

Элементарные советы, которые помогут сделать живот плоским Это слишком просто, чтобы быть правдой, и все же это работает.

С сегодняшнего дня вам больше не нужно изнурять себя упражнениями. Придерживайтесь этих 8 советов, и плоский живот вам обеспечен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Способ первый — правильная осанка

Выпрямитесь, и будете выглядеть намного лучше — правильная осанка благотворно сказывается не только на позвоночнике, но и на мышцах живота. Но как же об этом всегда помнить? Попробуйте расклеить стикеры с напоминанием там, где вы чаще всего бываете в течение дня.

Способ второй — правильный питьевой режим

Необходимо обеспечить организму постоянное поступление жидкости. Нарушение питьевого режима приводит к скапливанию воды в отдельных частях тела и, следовательно, к увеличению веса. Поэтому рекомендуется выпивать 6 – 8 стаканов воды или других напитков в день.

Способ третий — регулярные походы в туалет

Да-да! Без этого плоского живота вам не видать. Без регулярного опорожнения кишечника он просто не может быть плоским. Вечно спешащие деловые женщины часто игнорируют позывы организма, что вскоре приводит к запорам. А в этом нет ничего приятного.

Способ четвертый — ешьте сдержанно

Не заглатывайте пищу как дикое животное, тщательно пережевывайте каждый кусочек, минимум 10 раз, прежде чем проглотить его. Вашему телу нужно время, чтобы доставить пищу к желудку и кишечнику. Правильный прием пищи позволяет избежать проблем с пищеварением, и к тому же, когда вы едите слишком быстро, вы заглатываете с пищей много воздуха, а от этого живот раздувается.

Способ пятый — не забывайте о пробиотиках

Включите в свой рацион продукты с содержанием пробиотиков. Они не только помогут вам похудеть, но и в целом оздоровят организм. К таким продуктам относятся йогурты, кимчи, квашенная капуста, ряженка и прочее.

Способ шестой — ходите почаще

Каждый день совершайте 30-минутные пешие прогулки. Этим вы поддержите свой метаболизм и будете активнее сжигать лишний жир в области живота.

Способ седьмой — перестаньте жевать

Возможно, для вас станет открытием, что любимые джинсы не застегиваются на вас из-за жвачки. При жевании в организм попадает много воздуха, из-за которого раздувается живот. Что же делать? Все просто – замените жвачки леденцами.

Способ восьмой — расслабляйтесь

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Из-за усталости организм начинает вырабатывать больше стероидов и гормонов стресса, что негативно сказывается на пищеварении в целом, стрессы чреваты запорами. А кроме того, при длительном стрессе вырабатывается гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Чтобы этого избежать, находите время для отдыха и расслабления.
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 Теги: плоский живот, советы

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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