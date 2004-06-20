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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали виды активности, избавляющие от депрессии

Врачи назвали виды активности, избавляющие от депрессии Также была подвергнута сомнению польза антидепрессантов.

Ученые утверждают, что данное состояние вызвано химическим дисбалансом в коре головного мозга. При этом суть всей, казалось, проблемы заключается не в ее окончательном диагнозе, а в методике лечения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Reputacia.

Чрезмерное назначение препаратов наркотического толка, способных воздействовать на мозг является достаточно распространенным явлением. Однако отпускаемые по рецепту лекарства не имеют подобного воздействия. Несмотря на то, что можно почувствовать некоторое симптоматическое облегчение, препараты просто маскируют основное состояние.

Это не означает, что лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, не имеют никакой ценности. При этом не стоит забывать, что никакой наркотик не был и, вероятно, никогда не будет продаваться в качестве краткосрочного решения вашей проблемы. В этом-то вся и загвоздка.

Как только вы «подсядите» на лекарственный препарат, все, считайте, что это наркотик. Для безопасного «ухода» от антидепрессантов требуется постепенное снижение дозы на протяжении длительного периода.

Подобный процесс «ухода» часто вызывает некоторые малоприятные побочные эффекты (к примеру, Синдром серотонина и прочее). Некоторые из этих побочных эффектов настолько серьезны, что лечащему врачу приходится снова поднимать дозировку.

Учитывайте индивидуальные нюансы, поскольку химия человеческого мозга отдельно взятого человека имеет отличия. Один и тот же механизм может работать и приносить плоды одному, но не помогать другому. Имеются ли другие способы?

Постарайтесь обратиться к наиболее простым и ленивым в ваших глазах действиям. Не забудьте приложить немного усилий!

1. Займитесь танцами
Да, вам не послышалось. Попробуйте расшевелить свои ножки, покрутить бедрами или же просто покрутиться. Те из вас, кто активно занимается танцами, наверняка, знают, что танцы – это наилучшее упражнение для человеческого мозга. Танцоры понимают, что несут для своей телесной оболочки и всего организма в целом лишь позитив. Известно, что занятия танцами оказывают благоприятное воздействие на мозг. Вот почему людям, страдающих болезнью Паркинсона рекомендовано заниматься танцами.

2. Приобщайте себя к занятиям спорта
О пользе физических нагрузок говорить не приходится. Это, прежде всего хорошее стимулирование органов кровеносно-сосудистой системы человека. Далее отметим выработку эндорфинов, которые, как известно выступают в роли мощнейших антидепрессантов. Так называемые аэробные упражнения способны усиливать процесс нейрогенеза, формируя новые клетки. Помимо этого, тренировка позволяет освободить себя от нежелательного чувства гнева. По окончанию тренировки чувство гнева переходит в состояние полной расслабленности и покоя. Депрессия может мотивировать человека на занятия спортом.

3. Больше путешествуйте
Подобная идея весьма заманчива, но имеет ограничения по временным показателям. Единственным способом ее преодоления выступает процесс полного переосмысления тех вещей, что необходимы для осуществления путешествий. Для этого вовсе необязательно бежать сломя голову в ближайшее туристическое агентство, нет. Вам необходимо на короткий промежуток времени вывести себя из привычного окружения. Хорошим примером станет тур выходного дня и прочие радости. Попробуйте насладиться путешествием в полном одиночестве. По возвращении вы можете заметить, что вам стало значительно лучше.

4. Изменения в образе жизни
Воспользуйтесь дельными советами от людей, прошедших муки депрессии. Итак, перед вами некоторые из них:
· витаминотерапия с ежедневным употреблением витаминов группы В под контролем лечащего доктора;
· отказ от сидячего образа жизни под девизом «еще больше движений и активных действий». Подобная практика сходна с принципом работы антидепрессантов;
· умеренное потребление сахара и переход на сбалансированное питание;
· медитация и упражнения в технике глубокого дыхания.

5. Задайте себе вопрос: что может сделать вас счастливым человеком?
Повторим ту мысль, согласно которой под депрессией следует понимать нейрохимический дисбаланс, требующий от человека длительных усилий и даже мед. помощи.

С этим тяжелым заболеванием каждый воюет как может. Задумайтесь на минуточку о том, что счастье можно обнаружить в самых непредсказуемых местах и ситуациях. В продолжение этой мысли приведем пример: «Останьтесь в полном одиночестве в комнате. Далее встаньте перед зеркалом, покажите язык своему отражению, а после начните прыгать.

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Уверяем, ваш настрой сразу же изменится! Полюбите себя за оригинальность и излучаемую вами энергию! Если предложенный нами пример вызвал на вашем лице улыбку, значит, вы двигаетесь в нужном направлении.
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 Теги: депрессия, лечение, упражнения

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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