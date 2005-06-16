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Это самодельное средство поможет укрепить кости

Это самодельное средство поможет укрепить кости Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза.

Остеопороз — это заболевание, которое можно предупредить и о котором должна знать каждая представительница прекрасного пола. Главный признак остеопороза — снижение прочности костей, которое появляется у многих женщин с наступлением менопаузы. Кости становятся более тонкими и хрупкими, что приводит к трещинам или переломам даже при незначительных травмах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Профилактика остеопороза позволяет избежать подобного изменения костей.

Для укрепления костной ткани, предупреждения и лечения остеопороза можно принимать эффективное безопасное средство, приготовленное по рецепту народных целителей.

Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза

Требуется: Скорлупа 7 куриных яиц, 7 лимонов, 700 г меда, 7 головок чеснока, 700 г кураги.

Приготовление:

Скорлупу ошпарить кипятком, снять внутреннею пленку. Лимоны очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Смешать скорлупу и лимоны и поместить на неделю в темное место. После этого добавить мед с пропущенными через мясорубку чесноком и курагой. Полученную смесь настаивать еще неделю в теплом месте, а затем хранить в холодильнике.

Применение:

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Принимать по 1 столовой ложке целебного снадобья 2 раза в день. Лекарство можно использовать как дополнительное средство в комплексной терапии остеопороза.
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 Теги: кости, укрепление

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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