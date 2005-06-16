Раздел: Медицина
Это самодельное средство поможет укрепить кости
Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза.
Остеопороз — это заболевание, которое можно предупредить и о котором должна знать каждая представительница прекрасного пола. Главный признак остеопороза — снижение прочности костей, которое появляется у многих женщин с наступлением менопаузы. Кости становятся более тонкими и хрупкими, что приводит к трещинам или переломам даже при незначительных травмах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Профилактика остеопороза позволяет избежать подобного изменения костей.
Для укрепления костной ткани, предупреждения и лечения остеопороза можно принимать эффективное безопасное средство, приготовленное по рецепту народных целителей.
Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза
Требуется: Скорлупа 7 куриных яиц, 7 лимонов, 700 г меда, 7 головок чеснока, 700 г кураги.
Приготовление:
Скорлупу ошпарить кипятком, снять внутреннею пленку. Лимоны очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Смешать скорлупу и лимоны и поместить на неделю в темное место. После этого добавить мед с пропущенными через мясорубку чесноком и курагой. Полученную смесь настаивать еще неделю в теплом месте, а затем хранить в холодильнике.
Применение:
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Принимать по 1 столовой ложке целебного снадобья 2 раза в день. Лекарство можно использовать как дополнительное средство в комплексной терапии остеопороза.
Остеопороз — это заболевание, которое можно предупредить и о котором должна знать каждая представительница прекрасного пола. Главный признак остеопороза — снижение прочности костей, которое появляется у многих женщин с наступлением менопаузы. Кости становятся более тонкими и хрупкими, что приводит к трещинам или переломам даже при незначительных травмах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Профилактика остеопороза позволяет избежать подобного изменения костей.
Для укрепления костной ткани, предупреждения и лечения остеопороза можно принимать эффективное безопасное средство, приготовленное по рецепту народных целителей.
Домашняя смесь для профилактики и лечения остеопороза
Требуется: Скорлупа 7 куриных яиц, 7 лимонов, 700 г меда, 7 головок чеснока, 700 г кураги.
Приготовление:
Скорлупу ошпарить кипятком, снять внутреннею пленку. Лимоны очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Смешать скорлупу и лимоны и поместить на неделю в темное место. После этого добавить мед с пропущенными через мясорубку чесноком и курагой. Полученную смесь настаивать еще неделю в теплом месте, а затем хранить в холодильнике.
Применение:
Читайте также: Врачи назвали виды активности, избавляющие от депрессии
Принимать по 1 столовой ложке целебного снадобья 2 раза в день. Лекарство можно использовать как дополнительное средство в комплексной терапии остеопороза.
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