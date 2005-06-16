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Раздел: Медицина  
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Названы полезные свойства прохладного душа

Названы полезные свойства прохладного душаМедики объяснили, чем полезен душ с прохладной водой.

Всем известно, что по утрам медиками рекомендовано принимать душ. Но лишь немногие согласятся после пробуждения встать под холодную струю воды и при этом получить наслаждение.

Конечно, ледяной душ никто никого не заставляет принимать, но сделать температуру воды чуть прохладнее, чем обычно, будет очень полезно для здоровья. Это ведь одна из форм закаливания.

Чем полезен прохладный душ:

- укрепляет иммунитет и защищает человека от разных вирусов;

- улучшает кровообращение в организме, что полезно для сердца и сосудов, а также других внутренних органов и систем;

- помогает избавиться от подкожного жира и в целом похудеть;

- стимулирует одну из зон мозга, благодаря чему может улучшиться настроение;

- насыщает кровь кислородом, потому что во время принятия прохладного душа человек дышит намного глубже;

- заряжает бодростью и тонизирует;

- избавляет от сонливости;

- улучшает работу щитовидной железы и повышает производство необходимых для поддержания здоровья гормонов.

К прохладному душу следует привыкать постепенно, включая каждый раз напор холодной воды чуть больше. Таким образом, организм будет закаляться и укрепляться, поэтому даже зимой для вас душ с прохладной водой будет оптимальным.

Также, принятие прохладного душа полезно детям, но перед тем, как начать им пользоваться, следует проконсультироваться с педиатром.

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Переусердствовать и включать просто холодную воду не стоит даже в жару. Более того, это может быть опасно для здоровья.
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 Теги: душ, польза, холод

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Сегодня, 10:28 » Автор: Валерия Янобекова
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