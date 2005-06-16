Названы полезные свойства прохладного душа

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Всем известно, что по утрам медиками рекомендовано принимать душ. Но лишь немногие согласятся после пробуждения встать под холодную струю воды и при этом получить наслаждение.Конечно, ледяной душ никто никого не заставляет принимать, но сделать температуру воды чуть прохладнее, чем обычно, будет очень полезно для здоровья. Это ведь одна из форм закаливания.- укрепляет иммунитет и защищает человека от разных вирусов;- улучшает кровообращение в организме, что полезно для сердца и сосудов, а также других внутренних органов и систем;- помогает избавиться от подкожного жира и в целом похудеть;- стимулирует одну из зон мозга, благодаря чему может улучшиться настроение;- насыщает кровь кислородом, потому что во время принятия прохладного душа человек дышит намного глубже;- заряжает бодростью и тонизирует;- избавляет от сонливости;- улучшает работу щитовидной железы и повышает производство необходимых для поддержания здоровья гормонов.К прохладному душу следует привыкать постепенно, включая каждый раз напор холодной воды чуть больше. Таким образом, организм будет закаляться и укрепляться, поэтому даже зимой для вас душ с прохладной водой будет оптимальным.Также, принятие прохладного душа полезно детям, но перед тем, как начать им пользоваться, следует проконсультироваться с педиатром.Переусердствовать и включать просто холодную воду не стоит даже в жару. Более того, это может быть опасно для здоровья.