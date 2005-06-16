Раздел: Медицина
Зачем пить воду, не испытывая жажду: ответ медиков
Врачи советуют пить воду просто так, а не только тогда, когда хочется.
Медики давно опровергли тот факт, что человеческий организм на 70% состоит из воды. На самом деле, в нем есть частичка правды, но показатели уровня жидкости в организме у каждого разные и многое зависит от пола, возраста и состояния здоровья.
Как известно, организм постоянно теряет жидкость, соответственно, пополнять ее запасы нужно тоже регулярно. Когда уровень воды сильно снижается, человек ощущает жажду и пьет то, что окажется под рукой - воду, чай, компот, сок, кофе, пиво, газировку и так далее.
Медики являются противниками утоления жажды разрекламированными напитками, а потому они советуют пить исключительно воду. Хотя, с жаждой отлично справляется клюквенный морс, зеленый чай и многие другие полезные виды жидкости.
Более того, по мнению врачей, не нужно ждать, когда появится жажда, и выпивать по стакану воды каждый час в течение всего дня.
Зачем пить много простой воды:
- из-за дефицита жидкости страдают почки;
- происходит обезвоживание и организм начинает стареть раньше времени;
- желудочный сок становится более кислым, когда в организме недостаточно воды;
- снижаются когнитивные способности, потому как мозг не получает достаточное количество кислорода при обезвоживании;
- вода угнетает аппетит, так что людям, желающим похудеть, нужно пить как можно больше;
- контроль артериального давления осуществляется за счет поддержания нормального уровня жидкости в организме;
- обильное питье стимулирует перистальтику кишечника и ускоряет обмен веществ.
Читайте также: Найдена связь между мужским облысением и онкологией
Ценный совет от медиков: в жару, выходя из дома, при себе нужно иметь бутылку с водой.
Медики давно опровергли тот факт, что человеческий организм на 70% состоит из воды. На самом деле, в нем есть частичка правды, но показатели уровня жидкости в организме у каждого разные и многое зависит от пола, возраста и состояния здоровья.
Как известно, организм постоянно теряет жидкость, соответственно, пополнять ее запасы нужно тоже регулярно. Когда уровень воды сильно снижается, человек ощущает жажду и пьет то, что окажется под рукой - воду, чай, компот, сок, кофе, пиво, газировку и так далее.
Медики являются противниками утоления жажды разрекламированными напитками, а потому они советуют пить исключительно воду. Хотя, с жаждой отлично справляется клюквенный морс, зеленый чай и многие другие полезные виды жидкости.
Более того, по мнению врачей, не нужно ждать, когда появится жажда, и выпивать по стакану воды каждый час в течение всего дня.
Зачем пить много простой воды:
- из-за дефицита жидкости страдают почки;
- происходит обезвоживание и организм начинает стареть раньше времени;
- желудочный сок становится более кислым, когда в организме недостаточно воды;
- снижаются когнитивные способности, потому как мозг не получает достаточное количество кислорода при обезвоживании;
- вода угнетает аппетит, так что людям, желающим похудеть, нужно пить как можно больше;
- контроль артериального давления осуществляется за счет поддержания нормального уровня жидкости в организме;
- обильное питье стимулирует перистальтику кишечника и ускоряет обмен веществ.
Читайте также: Найдена связь между мужским облысением и онкологией
Ценный совет от медиков: в жару, выходя из дома, при себе нужно иметь бутылку с водой.
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