Раздел: Медицина
Ученые объяснили, почему вредно долго спать
Медики предупредили о рисках для здоровья тех, кто слишком много спит.
Ни для кого не секрет, что полноценный сон - это залог здоровья и хорошего самочувствия. Спать нужно не меньше 7 часов и не больше 9, хотя, соблюдать это правило удается далеко не всем.
Оказывается, если человек чересчур много спит, у него в организме происходят нарушения, провоцирующие развитие заболеваний или просто снижение качества жизни.
Чем рискует тот, кто много и долго спит?
Погрузиться в депрессию. Расстройствам психики подвержены люди, которые каждую ночь спят по 10 и более часов. Этот факт доказан учеными.
Попадание в группу риска сахарного диабета. При переизбытке сна организм становится менее чувствительным к инсулину, а это значит, что человек может заболеть сахарным диабетом.
Ожирение. Если много спать и при этом вести сидячий образ жизни, то вполне вероятно, что с каждым годом ваш вес будет увеличиваться на пару-тройку килограммов.
Плохая память. Учеными было обнаружено, что люди, которые привыкли спать дольше 10 часов, обладают гораздо более низкими показателями памяти и интеллектуального развития, нежели те, кто соблюдает рекомендации медиков и спит 7-8 часов.
Постоянные головные боли. По статистике, те, кто любят подольше валяться в постели, намного чаще страдают от мигрени и других видов головных болей.
Читайте также: Врачи назвали виды активности, избавляющие от депрессии
Перечисленные выше проблемы со здоровьем могут появиться у даже самого здорового человека, стоит только ему начать спать по пол-суток напролет.
Ни для кого не секрет, что полноценный сон - это залог здоровья и хорошего самочувствия. Спать нужно не меньше 7 часов и не больше 9, хотя, соблюдать это правило удается далеко не всем.
Оказывается, если человек чересчур много спит, у него в организме происходят нарушения, провоцирующие развитие заболеваний или просто снижение качества жизни.
Чем рискует тот, кто много и долго спит?
Погрузиться в депрессию. Расстройствам психики подвержены люди, которые каждую ночь спят по 10 и более часов. Этот факт доказан учеными.
Попадание в группу риска сахарного диабета. При переизбытке сна организм становится менее чувствительным к инсулину, а это значит, что человек может заболеть сахарным диабетом.
Ожирение. Если много спать и при этом вести сидячий образ жизни, то вполне вероятно, что с каждым годом ваш вес будет увеличиваться на пару-тройку килограммов.
Плохая память. Учеными было обнаружено, что люди, которые привыкли спать дольше 10 часов, обладают гораздо более низкими показателями памяти и интеллектуального развития, нежели те, кто соблюдает рекомендации медиков и спит 7-8 часов.
Постоянные головные боли. По статистике, те, кто любят подольше валяться в постели, намного чаще страдают от мигрени и других видов головных болей.
Читайте также: Врачи назвали виды активности, избавляющие от депрессии
Перечисленные выше проблемы со здоровьем могут появиться у даже самого здорового человека, стоит только ему начать спать по пол-суток напролет.
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