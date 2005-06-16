Раздел: Медицина
Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака
Большей опасности были подвержены пациенты с диабетом.
Сахарный диабет второго типа может сигнализировать о ранней стадии рака поджелудочной железы, выяснила группа американских ученых. Выводы исследователей опубликованы в журнале Национального института онкологии США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.
Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях.
"Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет — это проявление рака поджелудочной железы, а долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли", — говорится в работе.
Авторы исследования отмечают, что подобная связь неприменима к другим онкологическим заболеваниям, таким как рак груди, простаты или колоректальный рак.
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Сахарный диабет второго типа — это эндокринное заболевание, развивающееся в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. По статистике ВОЗ, в мире насчитывают 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 заболевших страдают от диабета второго типа.
Сахарный диабет второго типа может сигнализировать о ранней стадии рака поджелудочной железы, выяснила группа американских ученых. Выводы исследователей опубликованы в журнале Национального института онкологии США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.
Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях.
"Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет — это проявление рака поджелудочной железы, а долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли", — говорится в работе.
Авторы исследования отмечают, что подобная связь неприменима к другим онкологическим заболеваниям, таким как рак груди, простаты или колоректальный рак.
Читайте также: Ученые назвали растение, которое борется против рака
Сахарный диабет второго типа — это эндокринное заболевание, развивающееся в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. По статистике ВОЗ, в мире насчитывают 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 заболевших страдают от диабета второго типа.
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