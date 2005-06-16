Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака

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У пациентов с диабетом повышен риск рака поджелудочной железы.

Какие факторы повышают риск развития рака поджелудочной железы и каковы симптомы этого заболевания – читайте в статье.

Как оказалось, есть болезнь, которая может стать катализатором и привести к онкологии.