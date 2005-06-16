Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком

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Случается, что человек обжигается кипятком и нужно знать, как оказать первую помощь и потом лечить такой ожог.

На улице третий месяц лета, но это не значит, что вы не можете уже сгореть на солнце. Оно продолжает светить и активно влиять на кожу и ваш организм (и не всегда положительно). Многим знакомо чувство, когда после нескольких дней выходных, поведенных на природе, или отпуска на морском побережье, жжения кожи, солнечного ожога.