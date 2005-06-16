Раздел: Медицина
Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком
Малейший контакт с растением может привести к плохим последствиям.
Борщевик Сосновского можно назвать одним из самых коварных растений. Сок борщевика лишает кожу человека защиты от ультрафиолета.
После того, как человек выйдет на солнце, кожа, в местах куда попал сок борщевика, получит очень сильные ожоги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Если вы прикоснулись к борщевику, то необходимо промыть кожу под проточной водой. Для этого используйте мыло и мягкую губку, чтобы смыть ядовитый сок.
Если есть подозрение, если сок попал на глаза или рот, тщательно промойте эти участки. Лучше это делать в течение 15-20 минут.
Постарайтесь не попадать на солнце или не выходить на улицу в светлое время суток последующие 2-3 дня. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей с помощью одежды и зонтика.
Читайте также: Медики подсказали, что нужно делать при пищевом отравлении
Если же человек заметил развитие ожога, то следует принять антигистаминный препарат. После этого обработайте пораженные участки любым антисептическим раствором.
Нанесите мазь, содержащую провитамин В5 и наложите стерильную марлевую повязку. Несмотря на объемы зоны поражения обратитесь за медицинской помощью.
Борщевик Сосновского можно назвать одним из самых коварных растений. Сок борщевика лишает кожу человека защиты от ультрафиолета.
После того, как человек выйдет на солнце, кожа, в местах куда попал сок борщевика, получит очень сильные ожоги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Если вы прикоснулись к борщевику, то необходимо промыть кожу под проточной водой. Для этого используйте мыло и мягкую губку, чтобы смыть ядовитый сок.
Если есть подозрение, если сок попал на глаза или рот, тщательно промойте эти участки. Лучше это делать в течение 15-20 минут.
Постарайтесь не попадать на солнце или не выходить на улицу в светлое время суток последующие 2-3 дня. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей с помощью одежды и зонтика.
Читайте также: Медики подсказали, что нужно делать при пищевом отравлении
Если же человек заметил развитие ожога, то следует принять антигистаминный препарат. После этого обработайте пораженные участки любым антисептическим раствором.
Нанесите мазь, содержащую провитамин В5 и наложите стерильную марлевую повязку. Несмотря на объемы зоны поражения обратитесь за медицинской помощью.
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