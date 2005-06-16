Ученые выявили новый тип депрессии

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Ученые пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в винограде – это хорошая профилактика против депрессии.

Ученые пришли к выводу, что для того, чтобы раз и навсегда избавиться от депрессии, нужно искать первопричину, а не употреблять антидепрессанты. Ученые в лице Мурали Рао и Джули Олдерсон полагают: чтобы эффективнее лечить депрессию, нужно делать ставку на поиск истинных физиологических причин.