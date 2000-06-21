Раздел: Медицина
Найден способ предотвратить неизбежный рак
Исследователи также протестировали различные ингибиторы.
Канадские ученые из Центра исследования рака принцессы Маргарет в Торонто обнаружили, что специфические белки, участвующие в эпигенетической регуляции, способствуют делению стволовых клеток молочной железы. Этот процесс зависит от наличия полового гормона прогестерона. Специалисты полагают, что препараты, подавляющие белки, помогут предотвратить рак груди у женщин с высокой предрасположенностью к заболеванию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Молочная железа состоит из базальных и люминальных клеток, которые образуются из стволовых клеток. Во время беременности или менструального цикла прогестерон вызывает пролиферацию (деление) клеток-предшественников и изменения в молочной железе. Однако у носительниц мутаций в гене BRCA1, которые могут передаваться по наследству, в 50-85 процентах случаев развиваются злокачественные опухоли.
Ученые выделили клетки молочных желез у мышей и изучили их реакцию на прогестерон, проанализировав все участвующие в этом процессе белки-регуляторы. Исследователи также протестировали различные ингибиторы, которые подавляют активацию генов, способствующих пролиферации. Так, препарат децитабин останавливает действие фермента ДНК-метилтрансферазы, катализирующего присоединение к ДНК метильной группы. Показано, что это останавливает развитие опухолей у грызунов, подверженных раку молочной железы.
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Клетки-предшественники, выделенные у женщин с мутациями BRCA1, также демонстрировали высокую уязвимость к эпигенетическим ингибиторам, включая децитабин.
Канадские ученые из Центра исследования рака принцессы Маргарет в Торонто обнаружили, что специфические белки, участвующие в эпигенетической регуляции, способствуют делению стволовых клеток молочной железы. Этот процесс зависит от наличия полового гормона прогестерона. Специалисты полагают, что препараты, подавляющие белки, помогут предотвратить рак груди у женщин с высокой предрасположенностью к заболеванию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Молочная железа состоит из базальных и люминальных клеток, которые образуются из стволовых клеток. Во время беременности или менструального цикла прогестерон вызывает пролиферацию (деление) клеток-предшественников и изменения в молочной железе. Однако у носительниц мутаций в гене BRCA1, которые могут передаваться по наследству, в 50-85 процентах случаев развиваются злокачественные опухоли.
Ученые выделили клетки молочных желез у мышей и изучили их реакцию на прогестерон, проанализировав все участвующие в этом процессе белки-регуляторы. Исследователи также протестировали различные ингибиторы, которые подавляют активацию генов, способствующих пролиферации. Так, препарат децитабин останавливает действие фермента ДНК-метилтрансферазы, катализирующего присоединение к ДНК метильной группы. Показано, что это останавливает развитие опухолей у грызунов, подверженных раку молочной железы.
Читайте также: Найден способ затормозить преждевременное старение
Клетки-предшественники, выделенные у женщин с мутациями BRCA1, также демонстрировали высокую уязвимость к эпигенетическим ингибиторам, включая децитабин.
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