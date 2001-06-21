Названы семь полезных свойств миндальных орехов

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Что произойдет с телом, если съедать 4 миндальных ореха ежедневно.

Несмотря на высокое содержание жира в орехах, продукт очень полезен для здоровья, особенно в осенний период. Кешью, грецкий орех, миндаль – какой полезнее?