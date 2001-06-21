» » Медики рассказали о лечебных свойствах морской воды
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали о лечебных свойствах морской воды

Медики рассказали о лечебных свойствах морской воды Такая вода давно используется в медицинских целях.

Дары моря – вода, соль и водоросли, в свою очередь неповторимые лекарства для организма человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Еще во времена Древнего Египта медики обнаружили лечебные свойства морской воды. Врачи античного мира рекомендовали пить морскую воду при заболеваниях желудка, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, при малокровии. Морской водой промывали раны, язвы и трещины, которые образовывались на коже человека. Именно тогда зародился популярный сегодня комплекс процедур «талассотерапия».

С древнегреческого языка «талассотерапия» переводится как «лечение морем», лечение и оздоровление подогретой морской водой (вода подогревается до 33-34С), водорослями и морским климатом.

Свойства морской воды

Терапевтическая ценность морской воды определяется содержанием минеральных солей и микроэлементов, биологически активными веществами, планктоном и микроскопическими водорослями. Благодаря насыщенности зоопланктона морская вода обладает антибиотическими и антивирусными свойствами. Основная цель талассотерапии насытить организм человека недостающими элементами, такими как кальцием, йодом, калием, серой. Терапевтические качества морской воды проявляются при температуре 34С, поэтому перед использованием ее нагревают.

Морская вода – естественный раствор, который находится в уравновешенном состоянии, когда токсичность отдельных солей погашается другими. Соленый вкус зависит от содержания поваренной соли, горький вкус формируют хлористый магний, сульфаты натрия, магния.

Ученые давно обнаружили, что состав морской воды и соляной раствор крови схожи между собой, ведь миллиарды лет назад все живое зародилось в океане. Несколько десятков лет назад морскую воду использовали в медицине в качестве кровезаменителя, вводя внутривенно облученную ультрафиолетом морскую воду.

Морская вода богата йодидом брома (йодобром), веществом, используемым для лечения расстройств нервной системы. Йодобром содержится в морской воде в оптимальной концентрации, поэтому курс морских купаний может привести в чувство даже самого издерганного горожанина.

Что лечит морская вода?

Существует много показаний к лечению морской водой, самые распространенные из них:

- Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия)
- Ревматизм
- Артрит
- Целлюлит, избыточный вес
- Заболевания дыхательных путей (астма, туберкулез)
- Заболевания органов пищеварения вне обострения
- Неврозы
- Гинекологические расстройства
- Переутомление, бессонница, психозы
- Заболевания щитовидной железы
- Хронические ЛОР заболевания и простуды

Талассотерапия возвращает тонус и энергию при утомлении и переутомлении, после пережитых нервных стрессов. Также талассотерапия назначается здоровым людям в качестве профилактики.

Эксперименты показали: минимальное время морских купаний, необходимое для достижения лечебного эффекта – 10-15 минут. Так организм адаптируется к температурному режиму, открываются поры и начинается водно-солевой обмен.

Несмотря на терапевтические свойства морской воды, талассотерапия имеет противопоказания:

- Острые инфекционные заболевания
- Острые воспалительные заболевания
- Кожные заболевания (дерматиты, грибковые заболевания)

Читайте также: Эксперт развеял главные заблуждения относительно фитнеса

- Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы
- Онкологические заболевания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вода, польза, море

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     251
     0

Похожие новости по теме

Врачи напомнили о целебных свойствах морской воды Врачи напомнили о целебных свойствах морской воды

Морская вода способна лечить множество заболеваний.

Врачи объяснили, в чем польза морской воды Врачи объяснили, в чем польза морской воды

Морская вода – это сила и энергия.

Лучший источник йода: полезные свойства морской капусты Лучший источник йода: полезные свойства морской капусты

Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника.

Полезные свойства соленой воды Полезные свойства соленой воды

Стакан воды с пищевой солью может творить чудеса.

Какими лечебными свойствами обладает морская соль Какими лечебными свойствами обладает морская соль

Польза и применение морской соли.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх