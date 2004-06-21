» » Врачи назвали напиток, спасающий мужчин от облысения
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали напиток, спасающий мужчин от облысения

Врачи назвали напиток, спасающий мужчин от облысения Кофеин благоприятно воздействует на волосяные фолликулы.

Это не настойка боярышника и не паста из лука и меда. Напитком, защищающим представителей сильного пола от облысения, оказался кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Конечно же, не какой попало, а исключительно хороший. В этом уверены сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, которые перевели не один десяток литров кофе, прежде чем понять, как кофеин воздействует на волосяные фолликулы.

А воздействует он на них, как выяснилось, самым благоприятнейшим образом — молекулы кофеина каким-то совершенно необъяснимым образом способствуют ускоренному «прорастанию» фолликул.

«Мы провели уникальный эксперимент, в рамках которого следили за погруженными в кофейный раствор волосяными фолликулами склонных к преждевременному облысению мужчин. Высокая концентрация кофеина, как показал наш опыт, способствует увеличению продолжительности жизненного цикла фолликул», — рассказывают немецкие ученые.

Читайте также: Названы семь полезных свойств миндальных орехов

По словам исследователей, мужчинам, которые боятся облысения, стоит не только пить кофе, но и втирать измельченные кофейные зерна в свои залысины, а также регулярно в течение дня посыпать лысину кофейным порошком. Это — реальный ключ к успешному преодолению облысения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кофе, облысение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     150
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, как кофе влияет на облысение у мужчин Стало известно, как кофе влияет на облысение у мужчин

Исследование провели немецкие ученые.

Простой, но эффективный рецепт от мужского облысения Простой, но эффективный рецепт от мужского облысения

Вы не поверите, но полезное рядом!

Медики подсказали, что поможет мужчинам от облысения Медики подсказали, что поможет мужчинам от облысения

Оказалось, что спасительным препаратом оказался обычный кофе.

Причины облысения у мужчин Причины облысения у мужчин

Эксперты рассказали, почему происходит облысение у мужчин.

Проблема облысения решена — на помощь придут стволовые клетки Проблема облысения решена — на помощь придут стволовые клетки

Многие мужчины страдают ранним облысением, но теперь учёные дают им надежду на то, что эту проблему всё-таки можно решить.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх