Раздел: Медицина
Врачи назвали напиток, спасающий мужчин от облысения
Кофеин благоприятно воздействует на волосяные фолликулы.
Это не настойка боярышника и не паста из лука и меда. Напитком, защищающим представителей сильного пола от облысения, оказался кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Конечно же, не какой попало, а исключительно хороший. В этом уверены сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, которые перевели не один десяток литров кофе, прежде чем понять, как кофеин воздействует на волосяные фолликулы.
А воздействует он на них, как выяснилось, самым благоприятнейшим образом — молекулы кофеина каким-то совершенно необъяснимым образом способствуют ускоренному «прорастанию» фолликул.
«Мы провели уникальный эксперимент, в рамках которого следили за погруженными в кофейный раствор волосяными фолликулами склонных к преждевременному облысению мужчин. Высокая концентрация кофеина, как показал наш опыт, способствует увеличению продолжительности жизненного цикла фолликул», — рассказывают немецкие ученые.
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По словам исследователей, мужчинам, которые боятся облысения, стоит не только пить кофе, но и втирать измельченные кофейные зерна в свои залысины, а также регулярно в течение дня посыпать лысину кофейным порошком. Это — реальный ключ к успешному преодолению облысения.
Это не настойка боярышника и не паста из лука и меда. Напитком, защищающим представителей сильного пола от облысения, оказался кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Конечно же, не какой попало, а исключительно хороший. В этом уверены сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, которые перевели не один десяток литров кофе, прежде чем понять, как кофеин воздействует на волосяные фолликулы.
А воздействует он на них, как выяснилось, самым благоприятнейшим образом — молекулы кофеина каким-то совершенно необъяснимым образом способствуют ускоренному «прорастанию» фолликул.
«Мы провели уникальный эксперимент, в рамках которого следили за погруженными в кофейный раствор волосяными фолликулами склонных к преждевременному облысению мужчин. Высокая концентрация кофеина, как показал наш опыт, способствует увеличению продолжительности жизненного цикла фолликул», — рассказывают немецкие ученые.
Читайте также: Названы семь полезных свойств миндальных орехов
По словам исследователей, мужчинам, которые боятся облысения, стоит не только пить кофе, но и втирать измельченные кофейные зерна в свои залысины, а также регулярно в течение дня посыпать лысину кофейным порошком. Это — реальный ключ к успешному преодолению облысения.
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