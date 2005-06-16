Раздел: Медицина
Натуральные средства, которые помогут в лечении солнечных ожогов
Народные методы лечения ожогов, полученных на солнце, проверены многими людьми.
Наверное, обгорал на солнце каждый второй человек, имеющий светлую кожу. Даже те, кто смуглый от природы, не защищены на 100% от коварных ультрафиолетовых лучей.
Получить солнечный ожог можно в любое время дня, но наиболее сильное излучение фиксируется в промежутке между 11:00 и 15:00. Для того, чтобы обгореть, не обязательно загорать на пляже, можно просто пройтись по улице и получить ожоги на открытых участках тела.
Чтобы обезопасить себя от солнечных ожогов и защитить кожу от обгорания, следует наносить солнцезащитный крем на кожу перед выходом из дома. Затем, нужно обновлять кремовую защиту каждые два часа или сразу после выхода из воды, если вы отдыхаете на пляже.
Что делать, когда солнечных ожогов избежать не удалось?
В ход будут идти натуральные народные методы, которыми пользовались еще наши предки и до сих пор их эффективность не снизилась.
Увлажнение и успокоение. Когда вы вернетесь домой и обнаружите ожоги на коже, для начала дайте возможность ей остыть. Смочите в теплой воде марлевую ткань, выжмите и положите на участок тела, который пострадал от солнечных лучей.
Можно принять теплую ванну, предварительно разбавив в ней немного соды или отвара календулы.
Важно! Ни в коем случае не пользоваться мылом, гелем для душа, скрабом или пеной для ванны, так как они высушивают кожу, а при ожогах - это катастрофа.
Нанести на кожу поврежденную ультрафиолетом лекарство. Отлично освежают и снимают боль оливковое или мятное масла, которыми нужно смазать обгоревшие участки и дать маслу впитаться.
Чтобы солнечные ожоги не только обезболить, а еще и вылечить, нужно нанести на кожу свежий сок алоэ.
Если очень сильно болит место ожога, то на него можно нанести пюре из свежего помидора, наложить кружочки огурца или очищенного и вымытого картофеля.
Читайте также: Найден способ предотвратить неизбежный рак
Наверное, обгорал на солнце каждый второй человек, имеющий светлую кожу. Даже те, кто смуглый от природы, не защищены на 100% от коварных ультрафиолетовых лучей.
Получить солнечный ожог можно в любое время дня, но наиболее сильное излучение фиксируется в промежутке между 11:00 и 15:00. Для того, чтобы обгореть, не обязательно загорать на пляже, можно просто пройтись по улице и получить ожоги на открытых участках тела.
Чтобы обезопасить себя от солнечных ожогов и защитить кожу от обгорания, следует наносить солнцезащитный крем на кожу перед выходом из дома. Затем, нужно обновлять кремовую защиту каждые два часа или сразу после выхода из воды, если вы отдыхаете на пляже.
Что делать, когда солнечных ожогов избежать не удалось?
В ход будут идти натуральные народные методы, которыми пользовались еще наши предки и до сих пор их эффективность не снизилась.
Увлажнение и успокоение. Когда вы вернетесь домой и обнаружите ожоги на коже, для начала дайте возможность ей остыть. Смочите в теплой воде марлевую ткань, выжмите и положите на участок тела, который пострадал от солнечных лучей.
Можно принять теплую ванну, предварительно разбавив в ней немного соды или отвара календулы.
Важно! Ни в коем случае не пользоваться мылом, гелем для душа, скрабом или пеной для ванны, так как они высушивают кожу, а при ожогах - это катастрофа.
Нанести на кожу поврежденную ультрафиолетом лекарство. Отлично освежают и снимают боль оливковое или мятное масла, которыми нужно смазать обгоревшие участки и дать маслу впитаться.
Чтобы солнечные ожоги не только обезболить, а еще и вылечить, нужно нанести на кожу свежий сок алоэ.
Если очень сильно болит место ожога, то на него можно нанести пюре из свежего помидора, наложить кружочки огурца или очищенного и вымытого картофеля.
Читайте также: Найден способ предотвратить неизбежный рак
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