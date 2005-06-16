Раздел: Медицина
Найден ключевой механизм старения
Старение клеток и тканей обусловлено окислительным стрессом.
Ученые из Центра исследования рака в Германии выявили белок, который играет ключевую роль в процессе старения, определяя продолжительность жизни организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Известно, что старение клеток и тканей обусловлено окислительным стрессом, когда при работе митохондрий в цитоплазме увеличивается количество активных форм кислорода (АФК), повреждающих ДНК, белки и липиды. Клетка в таких условиях быстро теряет способность выполнять свои функции и, в конце концов, умирает. Согласно свободнорадикальной теории старения, предложенной еще в 1950 году, именно этот процесс является главной причиной старения организма.
Однако АФК также играют сигнальную роль, активируя иммунные клетки Т-лимфоциты, а также способствуют уничтожению поврежденных клеток, поэтому их недостаток может привести к таким заболеваниям, как рак. Ученые показали, что окислительно-восстановительный баланс, выражающийся в оптимальном уровне АФК и антиоксидантов, обеспечивается соединением, называемым тиоредоксин-взаимодействующим белком (TXNIP).
Тиеоредоксин-1 (TRX-1) обезвреживает избыток АФК, тем самым защищая ДНК от повреждения и замедляя процесс старения. TXNIP ингибирует тиоредоксин, провоцируя накопление свободных радикалов.
Ученые сравнили T-лимфоциты в крови у 55-летних и 20-25-летних добровольцев и выяснили, что клетки более пожилых людей продуцируют больше TXNIP. Это было также характерно для клеток плодовых мух Drosophila. Тогда исследователи вывели насекомых, в организме которых тиоредоксин-взаимодействующие белки синтезируются в больших или меньших, чем в норме, количествах. Те мухи, у которых было много TXNIP жили, в среднем, намного меньше, а насекомые с малым количеством белка — дольше.
Читайте также: Найден природный механизм замедления старения
По словам ученых, достаточно найти способ отключить TXNIP, чтобы значительно увеличить продолжительность жизни у людей.
Ученые из Центра исследования рака в Германии выявили белок, который играет ключевую роль в процессе старения, определяя продолжительность жизни организма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Известно, что старение клеток и тканей обусловлено окислительным стрессом, когда при работе митохондрий в цитоплазме увеличивается количество активных форм кислорода (АФК), повреждающих ДНК, белки и липиды. Клетка в таких условиях быстро теряет способность выполнять свои функции и, в конце концов, умирает. Согласно свободнорадикальной теории старения, предложенной еще в 1950 году, именно этот процесс является главной причиной старения организма.
Однако АФК также играют сигнальную роль, активируя иммунные клетки Т-лимфоциты, а также способствуют уничтожению поврежденных клеток, поэтому их недостаток может привести к таким заболеваниям, как рак. Ученые показали, что окислительно-восстановительный баланс, выражающийся в оптимальном уровне АФК и антиоксидантов, обеспечивается соединением, называемым тиоредоксин-взаимодействующим белком (TXNIP).
Тиеоредоксин-1 (TRX-1) обезвреживает избыток АФК, тем самым защищая ДНК от повреждения и замедляя процесс старения. TXNIP ингибирует тиоредоксин, провоцируя накопление свободных радикалов.
Ученые сравнили T-лимфоциты в крови у 55-летних и 20-25-летних добровольцев и выяснили, что клетки более пожилых людей продуцируют больше TXNIP. Это было также характерно для клеток плодовых мух Drosophila. Тогда исследователи вывели насекомых, в организме которых тиоредоксин-взаимодействующие белки синтезируются в больших или меньших, чем в норме, количествах. Те мухи, у которых было много TXNIP жили, в среднем, намного меньше, а насекомые с малым количеством белка — дольше.
Читайте также: Найден природный механизм замедления старения
По словам ученых, достаточно найти способ отключить TXNIP, чтобы значительно увеличить продолжительность жизни у людей.
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