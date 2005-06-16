Раздел: Медицина
Медики научно объяснили любовь людей к жирной пище
Медики советуют делать выбор в пользу более здоровых вариантов.
Американские ученые выяснили, почему у людей появляется желание полакомиться жирной и жареной едой.
Всего в эксперименте приняли участие 206 человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Многим людям просто сложно исключить жареную еду из своего рациона из-за того, что такие блюда активируют систему удовлетворения и вознаграждения в человеческом мозге.
Люди испытывают больше удовольствия он неполезной пищи, чем от полезной из-за повышенной активности нейронов. Ответная реакция мозга часто становится причиной переедания. Даже если человек сыт, он все равно съест больше, чем на самом деле было нужно организму.
Читайте также: Между жирной едой и сонливостью существует прямая связь
Ученые заключают: люди склонны есть жирную пищу, чтобы получить удовольствие. Ситуация значительно усложняется разнообразием жирных и жареных блюд, которые не успели надоесть.
В этом случае нужно приучать мозг к здоровым блюдам. Улучшить вкусовые качества полезных продуктов можно с помощью натуральных соусов, натуральных масел, трав и специй.
Американские ученые выяснили, почему у людей появляется желание полакомиться жирной и жареной едой.
Всего в эксперименте приняли участие 206 человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Многим людям просто сложно исключить жареную еду из своего рациона из-за того, что такие блюда активируют систему удовлетворения и вознаграждения в человеческом мозге.
Люди испытывают больше удовольствия он неполезной пищи, чем от полезной из-за повышенной активности нейронов. Ответная реакция мозга часто становится причиной переедания. Даже если человек сыт, он все равно съест больше, чем на самом деле было нужно организму.
Читайте также: Между жирной едой и сонливостью существует прямая связь
Ученые заключают: люди склонны есть жирную пищу, чтобы получить удовольствие. Ситуация значительно усложняется разнообразием жирных и жареных блюд, которые не успели надоесть.
В этом случае нужно приучать мозг к здоровым блюдам. Улучшить вкусовые качества полезных продуктов можно с помощью натуральных соусов, натуральных масел, трав и специй.
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