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Медики научно объяснили любовь людей к жирной пище

Медики научно объяснили любовь людей к жирной пищеМедики советуют делать выбор в пользу более здоровых вариантов.

Американские ученые выяснили, почему у людей появляется желание полакомиться жирной и жареной едой.

Всего в эксперименте приняли участие 206 человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Многим людям просто сложно исключить жареную еду из своего рациона из-за того, что такие блюда активируют систему удовлетворения и вознаграждения в человеческом мозге.

Люди испытывают больше удовольствия он неполезной пищи, чем от полезной из-за повышенной активности нейронов. Ответная реакция мозга часто становится причиной переедания. Даже если человек сыт, он все равно съест больше, чем на самом деле было нужно организму.

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Ученые заключают: люди склонны есть жирную пищу, чтобы получить удовольствие. Ситуация значительно усложняется разнообразием жирных и жареных блюд, которые не успели надоесть.

В этом случае нужно приучать мозг к здоровым блюдам. Улучшить вкусовые качества полезных продуктов можно с помощью натуральных соусов, натуральных масел, трав и специй.
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 Теги: медики, жирная пища, вредно

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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