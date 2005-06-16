Раздел: Медицина
Медики напомнили о пользе тыквенных семечек
Тыквенные семечки станут отличным дополнением к рациону.
Тыква – один из главных продуктов осени, он вкусный, полезный и еще дешевый именно в сезон. Когда вы чистите тыкву, то, скорее всего, выбрасываете семечки. Но это ошибка, ведь семена тыквы не менее полезны, чем ее мякоть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Тыквенные семечки богаты на витамины
Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
Цинк
Цинк – еще один важный компонент, который необходим для здоровья кожи. Ведь не хочется ходить с прыщиками и воспалениями, правда? А в тыквенных семенах его достаточно.
Читайте также: Медики рассказали о пользе и вреде семечек
Для похудения
К тому же ко всем перечисленным плюсам, имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Поэтому несмотря на свою, казалось бы, немалую калорийность (около 500 ккал на 100 граммов) эти плоды способствуют притуплению чувства голода и похудению.
Тыква – один из главных продуктов осени, он вкусный, полезный и еще дешевый именно в сезон. Когда вы чистите тыкву, то, скорее всего, выбрасываете семечки. Но это ошибка, ведь семена тыквы не менее полезны, чем ее мякоть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Тыквенные семечки богаты на витамины
Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
Цинк
Цинк – еще один важный компонент, который необходим для здоровья кожи. Ведь не хочется ходить с прыщиками и воспалениями, правда? А в тыквенных семенах его достаточно.
Читайте также: Медики рассказали о пользе и вреде семечек
Для похудения
К тому же ко всем перечисленным плюсам, имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Поэтому несмотря на свою, казалось бы, немалую калорийность (около 500 ккал на 100 граммов) эти плоды способствуют притуплению чувства голода и похудению.
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