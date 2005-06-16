Медики напомнили о пользе тыквенных семечек

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Как часто Вы едите тыквенные семечки? Медики говорят, что есть их нужно регулярно, потому как они благотворно влияют практически на все системы человеческого организма. Переоценить пользу тыквенных семечек невозможно, потому что их польза на живой организм неоценима. Многие люди отдают предпочтение семечкам подсолнечника, в