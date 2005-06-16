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Названы основные причины внематочной беременности

Названы основные причины внематочной беременностиВо время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения.

Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tochka.net.

Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и летальному выходу, пишет tochka.net.

Основные причины внематочной беременности.

– Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника к матке.

– Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. ЧИз-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.

– Заболевания и инфекции эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.

– Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.

– Врожденные аномалии строения маточных труб.

– Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.

– Гормональная терапия и другие причины.

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К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.

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 Теги: беременность, причины

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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