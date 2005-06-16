Названы основные причины внематочной беременности

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названы основные причины аллергического дерматита Как оградить и уберечь ребенка от заболевания.

Характерные признаки внематочной беременности Врачи рассказали о способах определения внематочной беременности по ранним симптомам.

Названы основные причины геморроя Что же может спровоцировать появление геморроя?

Внематочная беременность: причины, симптомы, лечение и последствия Если симптомы указывают на неправильное зачатие, стоит знать, что нужно делать и почему это случается.