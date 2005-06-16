Раздел: Медицина
Названы основные причины внематочной беременности
Во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения.
Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tochka.net.
Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и летальному выходу, пишет tochka.net.
Основные причины внематочной беременности.
– Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника к матке.
– Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. ЧИз-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.
– Заболевания и инфекции эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.
– Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.
– Врожденные аномалии строения маточных труб.
– Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.
– Гормональная терапия и другие причины.
Читайте также: Названы основные причины аллергического дерматита
К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе
Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tochka.net.
Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и летальному выходу, пишет tochka.net.
Основные причины внематочной беременности.
– Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника к матке.
– Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. ЧИз-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.
– Заболевания и инфекции эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.
– Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.
– Врожденные аномалии строения маточных труб.
– Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.
– Гормональная терапия и другие причины.
Читайте также: Названы основные причины аллергического дерматита
К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
349
0
Также советуем посмотреть
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
- Ющенко знатно потроллил «нищую» Тимошенко
- Прекрасный пример двойных стандартов
- Нацполиция получила право контроля над таможенниками
- ЧМ-2018 в подборке смешных мемов
- Павел Жебривский как жертва
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
Оставьте свой комментарий