Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, какое масло полезнее
Диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.
В последнее время стало модным наносить кокосовое масло на волосы, употреблять его в чистом виде и жарить, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако не все знают, что кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые считаются "нездоровыми". К примеру, в сливочном масле этот показатель достигает 60%.
Не доказано, что употребление кокосового масла убережет человека от сердечно-сосудистых болезней. Есть этот продукт можно в умеренных дозах, но с пометкой "virgin".
Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, например, оливковое масло. Кокосовое масло превосходно подходит для увлажнения.
Основная ошибка о льняном масле – то, что оно обогащено омега-3. Это группа полинасыщенных жирных кислот – ЭПК, ДГК, АЛК и др. Из них ЭПК и ДГК - готовые и активные, они содержатся в продуктах животного происхождения. АЛК содержится в продуктах растительного происхождения и является неактивной формой, предшественником ЭПК и ДГК.
Читайте также: Диетологи подсказали, какое растительное масло полезнее
Лучшим источником омега-3 есть две порции жирной рыбы в неделю, если вы выбираете добавки, а не льняное масло.
В последнее время стало модным наносить кокосовое масло на волосы, употреблять его в чистом виде и жарить, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако не все знают, что кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые считаются "нездоровыми". К примеру, в сливочном масле этот показатель достигает 60%.
Не доказано, что употребление кокосового масла убережет человека от сердечно-сосудистых болезней. Есть этот продукт можно в умеренных дозах, но с пометкой "virgin".
Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, например, оливковое масло. Кокосовое масло превосходно подходит для увлажнения.
Основная ошибка о льняном масле – то, что оно обогащено омега-3. Это группа полинасыщенных жирных кислот – ЭПК, ДГК, АЛК и др. Из них ЭПК и ДГК - готовые и активные, они содержатся в продуктах животного происхождения. АЛК содержится в продуктах растительного происхождения и является неактивной формой, предшественником ЭПК и ДГК.
Читайте также: Диетологи подсказали, какое растительное масло полезнее
Лучшим источником омега-3 есть две порции жирной рыбы в неделю, если вы выбираете добавки, а не льняное масло.
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