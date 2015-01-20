Раздел: Медицина
Эти «вредные» продукты не так уж опасны
5 самых вредных продуктов питания, оказавшихся полезными
Эксперты назвали 5 «вредных» продуктов питания, которые в реальности являются полезными. Плохую репутацию они заработали в прошлом, но новые данные науки позволяют ее отменить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Красное мясо. На протяжении долгого времени только куриные грудки продвигались в качестве здоровой разновидности мясных продуктов питания. Теперь эксперты утверждают, что не нужно испытывать чувство вины и при употреблении говядины со свининой. От них тоже можно получать определенные полезные питательные вещества. Особенно ценным для здоровья будет постное мясо свиней и коров. Исследования показывают, что сегодня в свинине содержится гораздо меньше жира, чем это было в прошлом.
Маргарин против масла. Да, еще совсем недавно сливочное масло считалось вредным продуктом питания из-за содержания холестерина, и людям рекомендовали заменить его маргарином. Тем более что это было выгодно еще и с финансовой точки зрения. Однако теперь выяснилось, что маргарин содержит так называемые трансжиры, которые закупоривают артерии. Впрочем, в сливочном масле множество насыщенных жиров, увеличивающих уровень «плохого» холестерина. Поэтому вы можете употреблять сливочное масло, но в небольших количествах, а также готовить на нём пищу.
Заправки для салатов. Эксперты в области здорового питания призывают вернуться к рецептам наших бабушек и заправлять салаты уксусом и растительным маслом. Многие «легкие» заправки современных салатов содержат большое число дополнительных ингредиентов, включая сахар и соль. А лучше сделать домашний винегрет с оливковым маслом, которое является отличным источником полезных для сердца ненасыщенных жиров.
Арахисовое масло. Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет, исследователи утверждают, что арахисовое масло - это доступный по стоимости и здоровый источник белка. В прошлом по поводу этого продукта возникали опасения, поскольку при процессе приготовления арахисового масла вырабатывалось значительное количество трансжиров. Но последние исследования продемонстрировали, что процесс усовершенствовали, и уровень этих жиров упал. Впрочем, и здесь не стоит перебарщивать, ведь арахисовое масло содержит множество калорий.
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Яйца. Долгие годы яйца страдали от очень плохой репутации, когда в начале 1970-х годов их обвинили в повышении уровня холестерина. Потом ученые разобрались, как именно холестерин влияет на риск болезней сердца. А также в том, что существует «хороший» и «плохой» холестерин. Выяснилось, что яйца не вредят сердечно-сосудистой системе, зато содержат множество полезных для здоровья веществ, включая, конечно, белок.
Эксперты назвали 5 «вредных» продуктов питания, которые в реальности являются полезными. Плохую репутацию они заработали в прошлом, но новые данные науки позволяют ее отменить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Красное мясо. На протяжении долгого времени только куриные грудки продвигались в качестве здоровой разновидности мясных продуктов питания. Теперь эксперты утверждают, что не нужно испытывать чувство вины и при употреблении говядины со свининой. От них тоже можно получать определенные полезные питательные вещества. Особенно ценным для здоровья будет постное мясо свиней и коров. Исследования показывают, что сегодня в свинине содержится гораздо меньше жира, чем это было в прошлом.
Маргарин против масла. Да, еще совсем недавно сливочное масло считалось вредным продуктом питания из-за содержания холестерина, и людям рекомендовали заменить его маргарином. Тем более что это было выгодно еще и с финансовой точки зрения. Однако теперь выяснилось, что маргарин содержит так называемые трансжиры, которые закупоривают артерии. Впрочем, в сливочном масле множество насыщенных жиров, увеличивающих уровень «плохого» холестерина. Поэтому вы можете употреблять сливочное масло, но в небольших количествах, а также готовить на нём пищу.
Заправки для салатов. Эксперты в области здорового питания призывают вернуться к рецептам наших бабушек и заправлять салаты уксусом и растительным маслом. Многие «легкие» заправки современных салатов содержат большое число дополнительных ингредиентов, включая сахар и соль. А лучше сделать домашний винегрет с оливковым маслом, которое является отличным источником полезных для сердца ненасыщенных жиров.
Арахисовое масло. Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет, исследователи утверждают, что арахисовое масло - это доступный по стоимости и здоровый источник белка. В прошлом по поводу этого продукта возникали опасения, поскольку при процессе приготовления арахисового масла вырабатывалось значительное количество трансжиров. Но последние исследования продемонстрировали, что процесс усовершенствовали, и уровень этих жиров упал. Впрочем, и здесь не стоит перебарщивать, ведь арахисовое масло содержит множество калорий.
Читайте также: Названы самые вредные продукты для зубов
Яйца. Долгие годы яйца страдали от очень плохой репутации, когда в начале 1970-х годов их обвинили в повышении уровня холестерина. Потом ученые разобрались, как именно холестерин влияет на риск болезней сердца. А также в том, что существует «хороший» и «плохой» холестерин. Выяснилось, что яйца не вредят сердечно-сосудистой системе, зато содержат множество полезных для здоровья веществ, включая, конечно, белок.
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