» » Медики подсказали, как быстро избавиться от тяги к сладкому
Раздел: Медицина  
0

Медики подсказали, как быстро избавиться от тяги к сладкому

Медики подсказали, как быстро избавиться от тяги к сладкомуПричиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга

Борьба с привычкой есть сладкое зачастую оказывается проигрышной: можно двадцать раз начинать «завязывать» и столько же раз прекращать при виде соблазнительных тортиков в витрине магазина. Но недавно американские ученые заявили: им удалось выяснить, как сладкоежки могут «обмануть» свой организм, просящий слишком много сахара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Ученые Медицинской школы Бостонского университета под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу о том, что решить проблему чрезмерной тяги к сладкому эффективно помогает употребление острой пищи. Этот вывод был подтвержден исследователями из Национального института здравоохранения США.

«Если вы ищете замену сладостям, обратите внимание на перец - благодаря содержанию в своем составе вещества капсаицина он легко справляется с проблемой», - высказались эксперты.

По мнению научных специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина – гормона, чье производство, способствующее ощущению удовольствия, умиротворения. В результате такого дефекта человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз. Употребление сладкого при этом становится способом снятия тревоги.

Читайте также: Медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья

Острая, насыщенная капсаицином пища, отмечают американские ученые, также способна быть аналогичным механизмом, избавляющим от тревожности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сладости, медики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
     711
     0

Похожие новости по теме

Медики подсказали, как легко и надолго избавиться от сахарной зависимости Медики подсказали, как легко и надолго избавиться от сахарной зависимости

Привыкание к сахару сильнее зависимости от кокаина, об этом с недавних пор заговорили ученые.

Медики подсказали, с чем полезнее пить кофе Медики подсказали, с чем полезнее пить кофе

Испанские ученые сообщили, что им удалось доказать, что пить кофе намного полезнее с сахаром

Любовь к сладкому может быть сигналом опасного заболевания Любовь к сладкому может быть сигналом опасного заболевания

При появлении злокачественных опухолей организм требует гораздо больше глюкозы в рационе.

Медики подсказали, как легко отказаться от сладкого Медики подсказали, как легко отказаться от сладкого

Как отказаться от сладкого, и не мучать себя?

Медики объяснили, почему многие люди не могут жить без сладкого Медики объяснили, почему многие люди не могут жить без сладкого

Специалисты дали советы, как избавиться от тяги к сладостям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх