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Раздел: Медицина  
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Медики выяснили, сколько можно пить алкоголя в день

Медики выяснили, сколько можно пить алкоголя в деньКаждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность рака, говорят эксперты

Исследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Люди, употребляющие вышеуказанное количество спиртного, показывают самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.

На сайте MedicalXpress ученые указывают, что в исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.

Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя. Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.

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Кроме этого, врач назвал неожиданное преимущество водки. Более или менее безопасной для человека является качественная водка, поскольку при ее изготовлении традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки.
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 Теги: алкоголь, здоровье

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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