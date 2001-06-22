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Медики рассказали, как правильно охладиться в жару

Медики рассказали, как правильно охладиться в жару

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