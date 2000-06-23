Раздел: Медицина
Исследование подтвердило опасность жаренной картошки
Оказалось, что это блюдо повышает риск преждевременной смерти.
Международная группа исследователей выяснила, как влияет употребление жареной картошки на риски преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Так, медики заявили, что частое употребление жареной картошки связано с наступлением преждевременной смерти.
В течение восьми лет исследователи наблюдали за 4 400 добровольцами в возрасте 45 – 79 лет. За этот период зафиксировали смерть 236 пациентов.
Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам людей и выяснили, что употребление минимум двух порций жареного картофеля в неделю удваивает риск преждевременной смерти.
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В то же время медики говорят, что вареная или печеная картошка не несет такой угрозы.
Международная группа исследователей выяснила, как влияет употребление жареной картошки на риски преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Так, медики заявили, что частое употребление жареной картошки связано с наступлением преждевременной смерти.
В течение восьми лет исследователи наблюдали за 4 400 добровольцами в возрасте 45 – 79 лет. За этот период зафиксировали смерть 236 пациентов.
Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам людей и выяснили, что употребление минимум двух порций жареного картофеля в неделю удваивает риск преждевременной смерти.
Читайте также: Интересные факты о клубнике, о которых мало кто знает
В то же время медики говорят, что вареная или печеная картошка не несет такой угрозы.
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