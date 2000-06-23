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Медики рассказали о пользе и вреде суши

Медики рассказали о пользе и вреде суши Одни и те же блюда могут быть полезными и вредными.

Ученые изучили, как деликатесы японской кухни воздействуют на организм человека. Предметами анализа специалистов стали блюда, в которых используется рис, водоросли нори и сырая рыба, приправленная васаби и соевым соусом. Оказалось, что одни и те же блюда могут быть полезными и вредными – все зависит тот ингредиентов и объемов потребления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Роллы и суши содержат кислоты насыщенные жирами. Они благотворно сказываются на сосудах, нормализуют массу тела и стабилизируют работу сердечной мышцы. Рис поставляет в организм клетчатку и белок, но если не соблюдать меру при его потреблении, то можно перегрузить организм углеводами, что выльется в лишний вес.

Основным ингредиентом этих деликатесов является рыба. Она содержит фосфор, который стимулирует работу мозга, но есть и здесь «подводные камни». Если употреблять ее в сыром виде, то попутно можно употребить микробы или заиметь паразитов, в частности гельминтов.

Тунец, например, известен своей способностью накапливать пары ртути, который вместе с рыбой употребит поклонник этого деликатеса. Йод, который содержится в водорослях нори, также оказывает благотворное влияние на организм, но при обильном поедании суши можно накопить вредные излишки.

Васаби может в умеренных дозах помочь уничтожить раковые клетки, но его переизбыток провоцирует артрит, из-за содержащихся в нем солей.

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Таким образом, эксперты выяснили, в чем вред и польза суши и роллов, и пришли к выводу, что они полезны при умеренном потреблении.
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 Теги: суши, польза, вред

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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