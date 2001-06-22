Раздел: Медицина
Американские ученые определили лучший режим питания, помогающий худеть
Есть нужно только 8 часов в сутки, а в остальное время - пить напитки.
Очередное исследование популярной в США диеты «16:8», известной как система интервального голодания, показало интересные результаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
Оказалось, что за 12 недель, в течение которых испытуемые получали пищу в течение восьми часов, после чего 16 часов пили только воду, добровольцы добились снижения систолического давления и массы тела в среднем на два с половиной процента.
В исследовании, опубликованном в Nutrition and Health Aging, ученые из Иллинойского университета в Чикаго постарались оценить эффективность популярного плана питания «16:8», принцип которого очень прост: 16 часов в сутки человеку необходимо пить только воду или напитки с почти нулевой калорийностью, например воду с лимоном или зеленый чай, в остальные восемь часов он может есть что угодно, причем в неограниченных количествах.
Этот способ кажется многим очень привлекательным, ведь он ограничивает потребление пищи только временными рамками. Вам не нужно следить за качеством, количеством питания и калорийностью еды.
Всего в исследовании приняли участие 46 человек с индексом массы тела более 34 кг/м2. Ученые поделили их на две группы со схожими средними показателям роста, веса, ИМТ, а также по полу, возрасту и расовой принадлежности. Первая группа в течение 12 недель питалась по плану «16:8» (примерно с 10:00 до 18:00), вторая группа служила контрольной.
За 12 недель участники из активной экспериментальной группы, в отличие от контрольной, потеряли около 2,5 процента своего веса, что составляет примерно три килограмма. При этом их систолическое давление снизилось примерно на семь миллиметров ртутного столба.
Также выяснилось, что при такой модели питания участники эксперимента ежедневно потребляли примерно на 350 калорий меньше обычного. Остальные показатели (уровень холестерина, уровень глюкозы, диастолическое давление, жировая масса) различались незначительно.
Читайте также: Исследование подтвердило опасность жаренной картошки
Таким образом ученые решили доказать, что временные рамки могут стать эффективным способом снижения массы тела даже без подсчета калорий. Кроме того, у результатов исследования есть и важное клиническое значение, а именно — снижение верхнего показателя артериального давления у людей с лишним весом.
Очередное исследование популярной в США диеты «16:8», известной как система интервального голодания, показало интересные результаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.
Оказалось, что за 12 недель, в течение которых испытуемые получали пищу в течение восьми часов, после чего 16 часов пили только воду, добровольцы добились снижения систолического давления и массы тела в среднем на два с половиной процента.
В исследовании, опубликованном в Nutrition and Health Aging, ученые из Иллинойского университета в Чикаго постарались оценить эффективность популярного плана питания «16:8», принцип которого очень прост: 16 часов в сутки человеку необходимо пить только воду или напитки с почти нулевой калорийностью, например воду с лимоном или зеленый чай, в остальные восемь часов он может есть что угодно, причем в неограниченных количествах.
Этот способ кажется многим очень привлекательным, ведь он ограничивает потребление пищи только временными рамками. Вам не нужно следить за качеством, количеством питания и калорийностью еды.
Всего в исследовании приняли участие 46 человек с индексом массы тела более 34 кг/м2. Ученые поделили их на две группы со схожими средними показателям роста, веса, ИМТ, а также по полу, возрасту и расовой принадлежности. Первая группа в течение 12 недель питалась по плану «16:8» (примерно с 10:00 до 18:00), вторая группа служила контрольной.
За 12 недель участники из активной экспериментальной группы, в отличие от контрольной, потеряли около 2,5 процента своего веса, что составляет примерно три килограмма. При этом их систолическое давление снизилось примерно на семь миллиметров ртутного столба.
Также выяснилось, что при такой модели питания участники эксперимента ежедневно потребляли примерно на 350 калорий меньше обычного. Остальные показатели (уровень холестерина, уровень глюкозы, диастолическое давление, жировая масса) различались незначительно.
Читайте также: Исследование подтвердило опасность жаренной картошки
Таким образом ученые решили доказать, что временные рамки могут стать эффективным способом снижения массы тела даже без подсчета калорий. Кроме того, у результатов исследования есть и важное клиническое значение, а именно — снижение верхнего показателя артериального давления у людей с лишним весом.
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