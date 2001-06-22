Врачи рассказали о лучших диетах для очистки организма

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Люди, которые придерживаются западного рациона питания, характеризующегося высоким содержанием жиров и сахара при низком потреблении клетчатки, имеют повышенный риск развития воспалительных заболеваний кишечника, диабета, а также увеличения веса, предупреждают ученые из Университета Гетерборга в Швеции.