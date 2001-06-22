Раздел: Медицина
Врачи рассказали о лучших диетах для очистки организма
Эти рекомендации помогут очистить кишечник и другие органы.
Когда мы говорим о заболеваниях связанных с образом жизни, желудочно-кишечные заболевания, несомненно, составляют первую часть списка болезней. Потому что это связанно с тем, что мы едим, ведь еда оказывает главенствующее влияние на наше здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Доказано, что многие заболевания, связанные с пищеварительной системой, зависят от тех продуктов питания, которые мы употребляем. Из всех частей нашей пищеварительной системы от продуктов питания сильно зависит состояние и здоровье нашей толстой кишки, которая может подвергаться наибольшему риску.
Мы, возможно, уже слышали, как высока смертность и расстройства от различных заболеваний, связанных с толстой кишкой. В самом деле, рак толстой кишки входит в топ-3, следуя после рака легких и шейки матки или простаты. Однако, смертность высока лишь в том случае, если рак диагностируется на поздней стадии.
Это не означает, что мы должны все сразу диагностировать рак… есть более легкий путь – это предотвращение возникновения рака и других заболеваний толстой кишки. Тут вы найдете лучшие диеты для очищения кишечника, которые вы можете попробовать, чтобы избавить свое тело от заболеваний.
Диета с высоким содержанием клетчатки
Не существует никаких сомнений в том, что диета с высоким содержанием клетчатки (волокон), вероятно, считается одной из лучших очищающих диет, которые мы можем использовать. Волокна работают, сметая все токсины и вредные химические вещества внутри вашего желудка и кишечника.
Кроме того, после использования этой диеты, хорошим показателем является ваш стул, который должен быть не мягким, но и не слишком твердым. Высоким содержанием волокна выделяются эти продукты: отруби, пшеница, зерно и другие зеленые или листовые овощи.
Ежедневное употребление ягод асаи
Ягоды асаи – это прекраснейший фрукт! Это ягода была найдена в огромном Амазонском Тропическом лесу и, как известно, является отличным антиоксидантом. Ягоды асаи употребляются для лечения, профилактики и восстановления после многих заболеваний, связанных с плохим образом жизни, который приводит к различным болезням толстой кишки.
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Эту ягоду использовали в течение множества лет индейцы Амазонии, однако она стала известной после появления в популярных шоу. Ягоды асаи можно приобрести в виде таблетки или сока, продающихся во многих магазинах.
Когда мы говорим о заболеваниях связанных с образом жизни, желудочно-кишечные заболевания, несомненно, составляют первую часть списка болезней. Потому что это связанно с тем, что мы едим, ведь еда оказывает главенствующее влияние на наше здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Доказано, что многие заболевания, связанные с пищеварительной системой, зависят от тех продуктов питания, которые мы употребляем. Из всех частей нашей пищеварительной системы от продуктов питания сильно зависит состояние и здоровье нашей толстой кишки, которая может подвергаться наибольшему риску.
Мы, возможно, уже слышали, как высока смертность и расстройства от различных заболеваний, связанных с толстой кишкой. В самом деле, рак толстой кишки входит в топ-3, следуя после рака легких и шейки матки или простаты. Однако, смертность высока лишь в том случае, если рак диагностируется на поздней стадии.
Это не означает, что мы должны все сразу диагностировать рак… есть более легкий путь – это предотвращение возникновения рака и других заболеваний толстой кишки. Тут вы найдете лучшие диеты для очищения кишечника, которые вы можете попробовать, чтобы избавить свое тело от заболеваний.
Диета с высоким содержанием клетчатки
Не существует никаких сомнений в том, что диета с высоким содержанием клетчатки (волокон), вероятно, считается одной из лучших очищающих диет, которые мы можем использовать. Волокна работают, сметая все токсины и вредные химические вещества внутри вашего желудка и кишечника.
Кроме того, после использования этой диеты, хорошим показателем является ваш стул, который должен быть не мягким, но и не слишком твердым. Высоким содержанием волокна выделяются эти продукты: отруби, пшеница, зерно и другие зеленые или листовые овощи.
Ежедневное употребление ягод асаи
Ягоды асаи – это прекраснейший фрукт! Это ягода была найдена в огромном Амазонском Тропическом лесу и, как известно, является отличным антиоксидантом. Ягоды асаи употребляются для лечения, профилактики и восстановления после многих заболеваний, связанных с плохим образом жизни, который приводит к различным болезням толстой кишки.
Читайте также: Медики рассказали о пользе и вреде суши
Эту ягоду использовали в течение множества лет индейцы Амазонии, однако она стала известной после появления в популярных шоу. Ягоды асаи можно приобрести в виде таблетки или сока, продающихся во многих магазинах.
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