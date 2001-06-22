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Раздел: Медицина  
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Врачи поделились советами по употреблению воды в жару

Врачи поделились советами по употреблению воды в жару Врачи советуют пить в два раза больше воды, если на улице очень жарко.

При высоких температурах воздуха человек начинает сильнее потеть, а это значит, что его организм стремительно теряет жидкость и если не пополнять ее запасы своевременно, то может развиться обезвоживание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Стоит учитывать тот факт, что в жаркую погоду организм теряет жидкость с потом. Плюс ко всему, вода выходит из организма вместе с мочой. В связи с этим, уровень воды все время колеблется и человеку нужно заботиться о том, чтобы он сильно не снижался.

Уже при снижении количества воды в организме на 2-3% появляются неприятные симптомы, выбивающие человека из колеи. Это могут быть — рвота, тошнота, головная боль, головокружение, упадок сил, сонливость и так далее.

Дефицит жидкости в организме может привести к ухудшению работы щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, почек и желчного пузыря, а также других органов и систем.

Поэтому медики советуют, несмотря ни на что, стараться соблюдать питьевой режим, а особенно в летнюю жару.

Какие правила употребления воды должны знать взрослые и дети:

— с собой на улицу нужно брать бутылку с прохладной водой 0,5-1 л;

— каждые 15-20 выпивать несколько глотков воды;

— вода пьется за полчаса до еды и через 1-1,5 часа после нее;

— на 1 кг веса человека необходимо потреблять 30 мл воды, а в жару не менее 40 мл.

В то же время нельзя слишком увлекаться водой, так как это может привести к другим проблемам со здоровьем. Многие люди допускают серьезную ошибку, когда начинают пить по 3 и более литра воды в день, употребляя дополнительно пищу, в которой тоже есть вода.

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Таким образом, образуется переизбыток жидкости в организме и помимо частого мочеиспускания появятся отеки, но самое опасное для здоровья — это нагрузка на почки.
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 Теги: вода, жара, советы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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