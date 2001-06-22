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Раздел: Медицина  
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Роскошная шевелюра: как сохранить здоровье волос

Роскошная шевелюра: как сохранить здоровье волосПользуешься лучшими средствами по уходу за волосами, регулярно стрижешь их и всячески укрепляешь, но пряди все равно выглядят тусклыми, безжизненными и секутся?

Часто женщины допускают элементарную ошибку, которая день за днем портит качество волос, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Cosmopolitan.

Почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата? Оказалось, что большинство девушек после мытья волос заворачивают их в полотенце и ходят так по дому, занимаясь своими делами. Так может пройти полчаса, час и больше — какая разница, ведь это так удобно?

Тем не менее, даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро «высасывает» из волос всю влагу, из-за чего в последствии волосы сохнут, ломаются и лишаются естественного, здорового блеска.

Выход прост — не заворачивай мокрые волосы в полотенце, просто промокни их ним, либо бумажными салфетками и все!

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Да, возможно так процесс сушки и укладки будет длиться дольше, зато волосы станут значительно более увлажненными, а значит, и более здоровыми. Проверено!
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 Теги: волосы, здоровье, женщина

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Сегодня, 10:03 » Автор: Ульяна Воликовская
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