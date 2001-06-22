Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как война влияет на потенцию
Медики утверждают, что стресс на войне может спровоцировать полное бесплодие.
Команда ученых из Израиля в ходе длительных наблюдений выяснили, что война и участие в боевых действиях негативно отражается на мужском здоровье, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Израильские учёные на протяжении восьми лет наблюдали за военными, которые участвовали в боевых действиях в секторе Газа.
Наблюдения показали, что у таких мужчин значительно снижается активность сперматозоидов. Это происходит из-за сильных стрессов на военной территории.
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Сообщается, что когда мужчины возвращались домой их репродуктивная функция восстанавливалась, однако 37% мужчин так и не смогли восстановить активность сперматозоидом и навсегда остались бесплодными.
Команда ученых из Израиля в ходе длительных наблюдений выяснили, что война и участие в боевых действиях негативно отражается на мужском здоровье, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Израильские учёные на протяжении восьми лет наблюдали за военными, которые участвовали в боевых действиях в секторе Газа.
Наблюдения показали, что у таких мужчин значительно снижается активность сперматозоидов. Это происходит из-за сильных стрессов на военной территории.
Читайте также: Эти продукты негативно влияют на мужскую потенцию
Сообщается, что когда мужчины возвращались домой их репродуктивная функция восстанавливалась, однако 37% мужчин так и не смогли восстановить активность сперматозоидом и навсегда остались бесплодными.
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