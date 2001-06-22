Раздел: Медицина
Названа неожиданная опасность вейпов
Это далеко не все риски, которые несут электронные сигареты.
По словам специалиста, если подростки, которые никогда не курили, начинают использовать вейпы (или другие электронные средства доставки никотина), вероятность того, что они начнут курить обычные сигареты в будущем, вырастает как минимум в два раза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
- Многочисленными исследованиями доказан вред их употребления и для курильщиков, и для окружающих людей. При этом опасен не только никотин, вызывающий сильнейшую зависимость, но и пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклический ароматический углеводород, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Многие из них обладают токсическими и канцерогенными свойствами и вызывают значительные патологические изменения, - говорит Олег Кутушев.
А вот еще одна "страшилка", которая неожиданно оказалась правдой. Недавнее американское исследование показало, что электронные сигареты взрываются. В Медицинскую школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения е-сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение температуры становится причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.
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- В связи с многочисленными научными исследованиями, показавшими вред для здоровья электронных сигарет для "парильщиков" и окружающих их людей, а также высокую вероятность перехода вейперов на обычное курение сигарет, медицинскому сообществу необходимо всячески поддерживать законодательную активность, целью которой является ограничение и контроль оборота электронных систем доставки никотина, - подчеркивает Олег Кутушев.
По словам специалиста, если подростки, которые никогда не курили, начинают использовать вейпы (или другие электронные средства доставки никотина), вероятность того, что они начнут курить обычные сигареты в будущем, вырастает как минимум в два раза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
- Многочисленными исследованиями доказан вред их употребления и для курильщиков, и для окружающих людей. При этом опасен не только никотин, вызывающий сильнейшую зависимость, но и пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклический ароматический углеводород, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Многие из них обладают токсическими и канцерогенными свойствами и вызывают значительные патологические изменения, - говорит Олег Кутушев.
А вот еще одна "страшилка", которая неожиданно оказалась правдой. Недавнее американское исследование показало, что электронные сигареты взрываются. В Медицинскую школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения е-сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение температуры становится причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.
Читайте также: Названа неожиданная опасность сыра
- В связи с многочисленными научными исследованиями, показавшими вред для здоровья электронных сигарет для "парильщиков" и окружающих их людей, а также высокую вероятность перехода вейперов на обычное курение сигарет, медицинскому сообществу необходимо всячески поддерживать законодательную активность, целью которой является ограничение и контроль оборота электронных систем доставки никотина, - подчеркивает Олег Кутушев.
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