Раздел: Медицина
Медики объяснили, как переизбыток соли влияет на организм
Неконтролируемое употребление соли вредит здоровью.
Специалисты выяснили, что чрезмерное употребление данной пищевой добавки значительно увеличивает риски преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные, представляющие Женскую больницу Бригхэма, сумели подтвердить смертельную опасность соли. В издании MedicalXpress были опубликованы результаты исследования, в котором поучаствовали около трёх тысяч человек возрастом от 30 до 54 лет.
У всех из участников эксперимента было диагностировано слегка повышенное артериальное давление, а за состоянием их здоровья велось тщательное наблюдение в течение 24 лет. За этот период с жизнью расстались 272 добровольца. Заметим, уровень потребляемой соли в организме участников исследования определяли с научной точностью с помощью всевозможных анализов.
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Как выяснилось, преждевременная смерть наблюдалась именно у тех людей, которые употребляли в день более 1200 миллиграмм соли, а в общем уровень потребления хлорида натрия среди всех участников эксперимента колебалась в пределах 1200-9000 миллиграмм.
Специалисты выяснили, что чрезмерное употребление данной пищевой добавки значительно увеличивает риски преждевременной смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные, представляющие Женскую больницу Бригхэма, сумели подтвердить смертельную опасность соли. В издании MedicalXpress были опубликованы результаты исследования, в котором поучаствовали около трёх тысяч человек возрастом от 30 до 54 лет.
У всех из участников эксперимента было диагностировано слегка повышенное артериальное давление, а за состоянием их здоровья велось тщательное наблюдение в течение 24 лет. За этот период с жизнью расстались 272 добровольца. Заметим, уровень потребляемой соли в организме участников исследования определяли с научной точностью с помощью всевозможных анализов.
Читайте также: Врачи озвучили главные заблуждения о гастрите
Как выяснилось, преждевременная смерть наблюдалась именно у тех людей, которые употребляли в день более 1200 миллиграмм соли, а в общем уровень потребления хлорида натрия среди всех участников эксперимента колебалась в пределах 1200-9000 миллиграмм.
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