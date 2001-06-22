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Раздел: Медицина  
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Эти продукты лучше всего подходят для профилактики рака

Эти продукты лучше всего подходят для профилактики рака Рекомендуется регулярно употреблять еду из этого списка.

Некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Зерна чиа обогащеные белком. Они обогащены антиоксидантами – квецетином, кемпферолом и хлорогеновой кислотой, что является хорошей профилактикой рака легких и предстательной железы.

Препятствует образованию опухоли в мочевом пузыре, печени, легких и толстой кишке брюссельская капуста. Все из-за вещества индол и изотиоцианаты. Этот продукт обогащен витамином С и альфа-линоленовой кислотой.

Из-за огромного количества антиоксидантов грецкий орех получил название «суперорех». Этот плод очень богат альфа-линоленовой кислотой. Это незаменимая жирная кислота, которая снижает вероятность рака толстой кишки. Полифенолы, содержащиеся в грецких орехах, являются эффективным средством против рака предстательной железы.

Артишоковые растения богаты полифенолами, которые уничтожают колоректальный рак. Этот продукт является эффективным профилактическим средством против роста раковых клеток.

Черника, собранная в лесу, очень богата антиоксидантами. А пурпурного цвета ей придают флавоноиды. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде, являются сильным антиоксидантом. Она имеет самую высокую «полную антиоксидантную способность».

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В кожуре красного винограда содержится одно из самых известных противораковых соединений. Это ресвератрол, который подавляет клетки, вызывающие рак.
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 Теги: продукты, рак, профилактика

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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