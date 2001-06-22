» » Симптомы почечных инфекций, которые нельзя игнорировать
Раздел: Медицина  
0

Симптомы почечных инфекций, которые нельзя игнорировать

Симптомы почечных инфекций, которые нельзя игнорироватьРаспространенная проблема в пляжный сезон.

В жаркую погоду люди, окунувшись в холодную воду, часто впоследствии страдают почечными инфекциями, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Справиться с ними довольно сложно, а потому очень важно знать, что делать в таких ситуациях.

Причинами развития почечной инфекции медики называют попадание бактерий в почки, инфекцию мочевого пузыря, камни в этом органе, кисту почки, сахарный диабет, один из видов малокровия, пониженный иммунитет.

Человека должны насторожить следующие симптомы: боли в паху, нижней части спины и животе; усталость; повышенная температура; боль и жжение при мочеиспускании; тошнота, снижение аппетита.

Сразу оговоримся: если обнаружены вышеперечисленные симптомы, как можно скорее обратитесь к врачу. Никакого самолечения.

В качестве дополнения могут послужить следующие средства народной медицины.

*Раз в день после еды выпивать стакан воды с 1 ч.л. пищевой соды. Сода облегчает работу почек, выводя из организма токсины.

*Медики советуют выпивать не менее 2 литров питьевой воды в течение дня.

*Черничный сок или мусс не дает бактериям прикрепиться к стенкам органов мочевыделительной системы. Кроме того, очень полезен для почек виноградный сок.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

*Отлично помогает при почечных инфекциях спаржа. Она способствует их устранению.

*Стакан воды с добавлением ложки яблочного уксуса после завтрака облегчает воспалительный процесс.

*Поможет очистить почки и снять воспалительный процесс сельдерей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: почки, симптомы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:21 » Автор: Анна Мартынова
     532
     0

Похожие новости по теме

Эти тревожные признаки могут указывать на проблемы с почками Эти тревожные признаки могут указывать на проблемы с почками

Медики рассказали, на какие симптомы нельзя игнорировать.

Названы возможные симптомы патологии почек Названы возможные симптомы патологии почек

Врачи указали на завуалированные признаки заболеваний почек.

Эти признаки рака почки игнорировать нельзя Эти признаки рака почки игнорировать нельзя

Онкологи рассказали о характерных симптомах рака почки, которые должны насторожить человека.

Почечная недостаточность: симптомы Почечная недостаточность: симптомы

Почки играют очень важную роль в функционировании нашего организма.

Воспаление почек: профилактика и лечение Воспаление почек: профилактика и лечение

Теперь вы будете знать, какими способами можно предупредить развитие воспаления в почках, а также быстро его устранить.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх