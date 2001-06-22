Раздел: Медицина
Симптомы почечных инфекций, которые нельзя игнорировать
Распространенная проблема в пляжный сезон.
В жаркую погоду люди, окунувшись в холодную воду, часто впоследствии страдают почечными инфекциями, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Справиться с ними довольно сложно, а потому очень важно знать, что делать в таких ситуациях.
Причинами развития почечной инфекции медики называют попадание бактерий в почки, инфекцию мочевого пузыря, камни в этом органе, кисту почки, сахарный диабет, один из видов малокровия, пониженный иммунитет.
Человека должны насторожить следующие симптомы: боли в паху, нижней части спины и животе; усталость; повышенная температура; боль и жжение при мочеиспускании; тошнота, снижение аппетита.
Сразу оговоримся: если обнаружены вышеперечисленные симптомы, как можно скорее обратитесь к врачу. Никакого самолечения.
В качестве дополнения могут послужить следующие средства народной медицины.
*Раз в день после еды выпивать стакан воды с 1 ч.л. пищевой соды. Сода облегчает работу почек, выводя из организма токсины.
*Медики советуют выпивать не менее 2 литров питьевой воды в течение дня.
*Черничный сок или мусс не дает бактериям прикрепиться к стенкам органов мочевыделительной системы. Кроме того, очень полезен для почек виноградный сок.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
*Отлично помогает при почечных инфекциях спаржа. Она способствует их устранению.
*Стакан воды с добавлением ложки яблочного уксуса после завтрака облегчает воспалительный процесс.
*Поможет очистить почки и снять воспалительный процесс сельдерей.
В жаркую погоду люди, окунувшись в холодную воду, часто впоследствии страдают почечными инфекциями, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Справиться с ними довольно сложно, а потому очень важно знать, что делать в таких ситуациях.
Причинами развития почечной инфекции медики называют попадание бактерий в почки, инфекцию мочевого пузыря, камни в этом органе, кисту почки, сахарный диабет, один из видов малокровия, пониженный иммунитет.
Человека должны насторожить следующие симптомы: боли в паху, нижней части спины и животе; усталость; повышенная температура; боль и жжение при мочеиспускании; тошнота, снижение аппетита.
Сразу оговоримся: если обнаружены вышеперечисленные симптомы, как можно скорее обратитесь к врачу. Никакого самолечения.
В качестве дополнения могут послужить следующие средства народной медицины.
*Раз в день после еды выпивать стакан воды с 1 ч.л. пищевой соды. Сода облегчает работу почек, выводя из организма токсины.
*Медики советуют выпивать не менее 2 литров питьевой воды в течение дня.
*Черничный сок или мусс не дает бактериям прикрепиться к стенкам органов мочевыделительной системы. Кроме того, очень полезен для почек виноградный сок.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
*Отлично помогает при почечных инфекциях спаржа. Она способствует их устранению.
*Стакан воды с добавлением ложки яблочного уксуса после завтрака облегчает воспалительный процесс.
*Поможет очистить почки и снять воспалительный процесс сельдерей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
532
0
Также советуем посмотреть
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
Оставьте свой комментарий