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Раздел: Медицина  
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Эти привычки способны «убить» красоту

Эти привычки способны «убить» красотуКрасоту нужно беречь.

Жизнь девушки достаточно тяжела – как тут уследить за тем, чтобы вести безупречно здоровый образ жизни. Тем не менее, существуют привычки, казалось бы, безобидные, которые наносят непоправимый вред нашей красоте в целом, и коже с волосами в частности. Пришло время узнать «врагов» в лицо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Хлор

Плавать в бассейне круто, но хлорированная вода нещадно сушит кожу, более того, может вызвать аллергические реакции. До и после бассейна пользуйся щадящими очищающими средствами, а после наноси на кожу питательное масло.

Ложиться спать, не смыв макияж

Очевидно, в лишних пояснениях не нуждается!

Кофе

Увы, главный утренний напиток сильно обезвоживает организм, делая заметными даже самые маленькие морщинки. Компенсируй каждый американо большим стаканом воды.

Выдавливать прыщи

Ты загоняешь бактерии еще глубже, как результат, воспаление не проходит дольше и «приводит с собой друзей».

Пропускать приемы пищи

Возможно, талия от этого выигрывает, но вот здоровье кожи – нет. Старайся всегда добавлять в еду оливковое масло, авокадо, апельсины и миндаль – они продлевают молодость.

Горячий душ

Зимой большинству из нас сложно покинуть пределы горячего душа, но стоит ограничиваться 5 минутами, чтобы не пересушить и без того страдающую в холода кожу.

Недостаток воды

Чем меньше чистой воды ты пьешь, тем более тусклой и серой выглядит твоя кожа. Вывод? Не пренебрегай рекомендациями о правильном питьевом режиме.

Твой телефон

На поверхности экрана скапливаются бактерии и если вовремя из не устранять, быстро перебираются к тебе на лицо (привет, прыщики на щеках и линии челюсти). Обзаведись антибактериалньыми салфетками и протирай телефон каждый вечер.

Попадание продуктов для волос на лицо

Еще одна причина возникновения прыщей – попадание на лицо лака, воска или даже шампуня для волос. Держи флакон подальше от лица, а в душе всегда сначала мой волосы, а уже потом – умывайся.

Резкие перепады веса

Кожа не успевает реагировать на твое похудение и набор веса, теряя упругость и становясь обвисшей. Никаких строгих диет, только правильное питание.

Недостаток сна

Ночью кожа восстанавливается максимально негативно, а здоровый 8-часовой сон продлевает ее молодость получше мезотерапии.

Избыток натрия в пище

Это один из главных консервантов – он губителен не только для здоровья, но и для кожи. Старайся не налегать на «химозные» приправы и пакетированные супы, заменяя их домашними бульонами и сушеной зеленью.

Забывать о губах

Чем чаще они обветриваются и трескаются, тем быстрее теряют объем и стареют. Недаром в сумке каждой модели всегда есть тюбик с бальзамом для губ.

Несвежие наволочки

Благотворная среда для размножения бактерий – подушки и наволочки. Желательно отказаться от перьевых в пользу синтепоновых, а наволочку менять минимум раз в неделю – совет особенно актуален для обладательниц проблемной кожи.

Чрезмерная эксфолиация

Отшелушивать кожу нужно, но если делать это чересчур часто, можно добиться обратного эффекта – усиление продукции себума и увеличения числа высыпаний. Достаточно одного (для девушек с сухой кожей) или двух (для обладательний жирной) раз в неделю.

Не следить за мимикой

Мы часто сами не замечаем, что все время хмурим лоб, прищуриваем глаза и напрягаем челюсть, а это, между прочим, ведет к появлению морщин. Следи за мимикой, если надо, делай расслабляющий массаж по вечерам, чтобы помочь коже и мышцам снять гипертонус.

Стресс

Главный враг красоты – это даже не сон в макияже, а стресс. Делай все, чтобы его избежать – йога, чтение и прогулки на свежем воздухе помогают лучшее всего.

Переизбыток сахара в рационе

Если сахара слишком много, он начинает разрушать коллагеновые волокна – очень важные соединения, обеспечивающие сияние и упругость кожи. Снижай дозу постепенно – например, начни класть в чай не три ложки сахара, а две, через неделю сократи количество до 1 ложки.

Отсутствие движения

Чем лучше кровообращение – тем лучше цвет лица, поэтому прогулку с собакой в парке и утреннюю зарядку никто не отменял.

Увлечение алкоголем

Даже при всех полезных свойствах сухого красного, оно обезвоживает кожу, не говоря уже о том, что провоцирует обострение розацеа и псориаза.

Сауна

Да, сауна и баня помогает вывести токсины и лишнюю жидкость из организма, но, в то же время, способствует преждевременному старению (вини в этом высокую температуру и инфракрасное излучение). Самый безопасный вариант – хамам, и то не чаще раза в месяц.

Курение

Те жуткие картинки на обороте пачек рисуют не просто так.

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Избыток макияжа

Иногда коже нужно отдыхать: плотный слой тональной основы, бронзера и пудры оставь для особого случая, ну а в обычные дни и на выходных старайся ограничиваться легким увлажняющим флюидом.
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 Теги: привычки, красота

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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