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Раздел: Медицина  
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Названы главные привычки, убивающие здоровье сердца

Названы главные привычки, убивающие здоровье сердцаПостоянный стресс в долгосрочной перспективе в прямом смысле изнашивает сердце.

Ученые назвали 7 плохих привычек, которые подрывают здоровье сердца. Некоторые из них хорошо известны жителям нашей страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

1. Сидячий образ жизни. Американские исследователи доказали, что при длительных периодах, проводимых в сидячем положении ежедневно, риск болезней сердца увеличивается на 125%. Чем дольше мы сидим, тем выше угроза перенести инфаркт. Мышцы сжигают меньше жира, кровообращение замедляется, из-за этого жирные кислоты с большей эффективностью закупоривают сердце. Кроме того, сидячий образ жизни связан с повышенной угрозой сердечной недостаточности.

2. Высокий уровень стресса. Постоянный стресс в долгосрочной перспективе в прямом смысле изнашивает сердце. Совершенно нормально испытывать стресс время от времени, но если он вечно повышен, то сердце теряет свою способность прокачивать кровь по организму максимально эффективно. Практикуйте медитацию, физическую активность, общение с друзьями и походы в кино.

3. Отказ от зубной нити. Зубная нить очень важна, поскольку она защищает наш организм от проникновения бактерий, попадающих в кровоток и вызывающих сердечно-сосудистые болезни. Эти бактерии рождают хронические воспалительные процессы.

4. Избыток алкоголя. Один напиток в день может приносить даже пользу здоровью, а превышение этой дозировки производит обратный эффект. Употребляющие более трех алкогольных напитков в день мужчины и более двух напитков в день женщины сталкиваются с повышенным артериальным давлением, ожирением и инсультами.

5. Нехватка сна. Нашему сердцу необходимо трудиться круглосуточно. Если вы не высыпаетесь, то сердечно-сосудистая система не способна получать необходимый отдых для нормального функционирования. Во сне сердцебиение замедляется, артериальное давление снижается, что укрепляет здоровье.

6. Постоянные волнения. Еще одна плохая привычка, чем-то напоминающая хронический стресс. Из-за постоянных волнений в кровь выбрасываются гормоны, повышающие артериальное давление и увеличивающие риск болезней сердца.

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7. Социальная изоляция. Время от времени каждому человеку требуется побыть в одиночестве, но если избегать общения постоянно, то это негативно воздействует на здоровье. Одиноким людям угрожает риск болезней сердца и преждевременной смерти от самых разных недомоганий.
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 Теги: привычки, сердце

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