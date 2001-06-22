Раздел: Медицина
Этот любимый всеми напиток может спасти от облысения
Кофеин благоприятно воздействует на волосяные фолликулы
Это не настойка боярышника и не паста из лука и меда. Напитком, защищающим представителей сильного пола от облысения, оказался кофе. Конечно же, не какой попало, а исключительно хороший, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
В этом уверены сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, которые перевели не один десяток литров кофе, прежде чем понять, как кофеин воздействует на волосяные фолликулы.
А воздействует он на них, как выяснилось, самым благоприятнейшим образом — молекулы кофеина каким-то совершенно необъяснимым образом способствуют ускоренному «прорастанию» фолликул.
«Мы провели уникальный эксперимент, в рамках которого следили за погруженными в кофейный раствор волосяными фолликулами склонных к преждевременному облысению мужчин. Высокая концентрация кофеина, как показал наш опыт, способствует увеличению продолжительности жизненного цикла фолликул», — рассказывают немецкие ученые.
Читайте также: Простой, но эффективный рецепт от мужского облысения
По словам исследователей, мужчинам, которые боятся облысения, стоит не только пить кофе, но и втирать измельченные кофейные зерна в свои залысины, а также регулярно в течение дня посыпать лысину кофейным порошком. Это — реальный ключ к успешному преодолению облысения.
Это не настойка боярышника и не паста из лука и меда. Напитком, защищающим представителей сильного пола от облысения, оказался кофе. Конечно же, не какой попало, а исключительно хороший, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
В этом уверены сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера, которые перевели не один десяток литров кофе, прежде чем понять, как кофеин воздействует на волосяные фолликулы.
А воздействует он на них, как выяснилось, самым благоприятнейшим образом — молекулы кофеина каким-то совершенно необъяснимым образом способствуют ускоренному «прорастанию» фолликул.
«Мы провели уникальный эксперимент, в рамках которого следили за погруженными в кофейный раствор волосяными фолликулами склонных к преждевременному облысению мужчин. Высокая концентрация кофеина, как показал наш опыт, способствует увеличению продолжительности жизненного цикла фолликул», — рассказывают немецкие ученые.
Читайте также: Простой, но эффективный рецепт от мужского облысения
По словам исследователей, мужчинам, которые боятся облысения, стоит не только пить кофе, но и втирать измельченные кофейные зерна в свои залысины, а также регулярно в течение дня посыпать лысину кофейным порошком. Это — реальный ключ к успешному преодолению облысения.
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