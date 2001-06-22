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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярное лекарство

В Украине запретили популярное лекарствоРешение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества.

Гослекслужба Украины временно запретила популярный медикамент-спазмолитик "Комбиспазм" индийского производства.

Об этом свидетельствует распоряжение от 23 июня, опубликованное на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Комбиспазм", серии EPD18001A1 производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед", Индия, до отдельного решения", – говорится в распоряжении, подписанном главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств Натальей Гудзь.

Субъекты хозяйствования, которые хранят, используют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять этот препарат из обращения и поместить его в карантин.

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Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества (МКК) для регистрационного удостоверения.
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 Теги: лекарство, Украина

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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