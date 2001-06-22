Раздел: Медицина
Назван напиток, который делает женщин счастливыми
Участницам предлагалось дегустировать образцы нескольких видов вина.
Испанские ученые из Мадридского политехнического университета провели эксперименты, в результате которых определили: употребление белого вина позволяет женщинам чувствовать себя гораздо счастливее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Исследователями были осуществлены испытания с участием более 200 женщин. После этого ученые наблюдали за эмоциональным состоянием женщин.
Выяснилось, что употребление белого вина позволяет женщинам испытывать гораздо более выраженные счастливые эмоции.
«У женщин поднималось настроение, они ощущали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызывала дегустация красного вина: после его употребления наблюдалось ощущение вины и агрессивность», - рассказали авторы эксперимента.
Читайте также: Назван самый опасный алкогольный напиток для женщин
Также испытания показали, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.
Испанские ученые из Мадридского политехнического университета провели эксперименты, в результате которых определили: употребление белого вина позволяет женщинам чувствовать себя гораздо счастливее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Исследователями были осуществлены испытания с участием более 200 женщин. После этого ученые наблюдали за эмоциональным состоянием женщин.
Выяснилось, что употребление белого вина позволяет женщинам испытывать гораздо более выраженные счастливые эмоции.
«У женщин поднималось настроение, они ощущали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызывала дегустация красного вина: после его употребления наблюдалось ощущение вины и агрессивность», - рассказали авторы эксперимента.
Читайте также: Назван самый опасный алкогольный напиток для женщин
Также испытания показали, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.
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