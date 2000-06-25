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Раздел: Медицина  
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Ученые выявили связь между массой тела и умственными способностями

Ученые выявили связь между массой тела и умственными способностями Новое исследование подтвердило известную гипотезу.

Недавно американские специалисты заявили о том, что люди с ожирением менее умны, чем люди с весом в пределах нормы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Прийти к таким выводам ученым помогло исследование, в ходе которого у людей с избыточным весом проверялось количество серого и белого вещества в головном мозге.

Работа показала, что у добровольцев с лишним весом этих веществ было значительно меньше, нежели у участников изыскания, вес которых был в норме. Доказательством этого служит и тот факт, что тучные люди более импульсивны и неуравновешенны.

В эксперименте было задействовано 32 человека, 16 женщин и 16 мужчин. Исследователи измеряли соотношение массы тела и процента жира в организме добровольцев.

Было установлено, что те люди, которые страдали от лишнего веса, имели меньшее количество серого и белого вещества именно в тех зонах головного мозга, которые отвечали за упорство, мотивацию и силу воли.

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Этот недостаток, по мнению ученых, впоследствии влияет на самообладание при соблюдении норм диеты или при отказе от вредной пищи.
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 Теги: вес, интеллект, исследование

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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