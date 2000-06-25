Раздел: Медицина
Ученые объяснили, как в организме возникает переизбыток серотонина
Специалисты рассказали о механизме развития серотонинового синдрома.
Избыток серотонина вреден для человека. К такому выводу пришли ученые. Превышенная концентрация гормона радости отрицательно сказывается на организме и вызывает серотониновый синдром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Опасность его, в первую очередь, в том, что заболевание редко встречается, поэтому мало кто способен его диагностировать. А симптомы идентичны тем, что бывают и при других расстройствах.
Ключевое - психическое изменение: нездоровое эмоциональное возбуждение. Любой раздражитель вызовет бурную поведенческую и словесную реакцию.
Также человек может впасть в состояние страха, паники, тревоги или начать видеть галлюцинации. Корень всех проблем - нарушение работы мозга.
Влияет избыток серотонина и на вегетативную нервную систему, что контролирует работу разных органов. Ответной реакцией организма может стать: онемение конечностей, тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость слизистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.
Могут проявиться и нервно-мышечные изменения: как легкое подергивание рук или ног, так и припадки. Также зафиксированы непроизвольные движения глаз, ухудшение речевой способности.
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Стоит отметить, что переизбыток серотонина возникает из-за «увлечения» антидепрессантами, а также наркотиками, сочетания лекарственных препаратов.
Избыток серотонина вреден для человека. К такому выводу пришли ученые. Превышенная концентрация гормона радости отрицательно сказывается на организме и вызывает серотониновый синдром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Опасность его, в первую очередь, в том, что заболевание редко встречается, поэтому мало кто способен его диагностировать. А симптомы идентичны тем, что бывают и при других расстройствах.
Ключевое - психическое изменение: нездоровое эмоциональное возбуждение. Любой раздражитель вызовет бурную поведенческую и словесную реакцию.
Также человек может впасть в состояние страха, паники, тревоги или начать видеть галлюцинации. Корень всех проблем - нарушение работы мозга.
Влияет избыток серотонина и на вегетативную нервную систему, что контролирует работу разных органов. Ответной реакцией организма может стать: онемение конечностей, тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость слизистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.
Могут проявиться и нервно-мышечные изменения: как легкое подергивание рук или ног, так и припадки. Также зафиксированы непроизвольные движения глаз, ухудшение речевой способности.
Читайте также: Ученые выявили связь между массой тела и умственными способностями
Стоит отметить, что переизбыток серотонина возникает из-за «увлечения» антидепрессантами, а также наркотиками, сочетания лекарственных препаратов.
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