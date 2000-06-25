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Ученые объяснили, как в организме возникает переизбыток серотонина

Ученые объяснили, как в организме возникает переизбыток серотонина Специалисты рассказали о механизме развития серотонинового синдрома.

Избыток серотонина вреден для человека. К такому выводу пришли ученые. Превышенная концентрация гормона радости отрицательно сказывается на организме и вызывает серотониновый синдром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Опасность его, в первую очередь, в том, что заболевание редко встречается, поэтому мало кто способен его диагностировать. А симптомы идентичны тем, что бывают и при других расстройствах.

Ключевое - психическое изменение: нездоровое эмоциональное возбуждение. Любой раздражитель вызовет бурную поведенческую и словесную реакцию.

Также человек может впасть в состояние страха, паники, тревоги или начать видеть галлюцинации. Корень всех проблем - нарушение работы мозга.

Влияет избыток серотонина и на вегетативную нервную систему, что контролирует работу разных органов. Ответной реакцией организма может стать: онемение конечностей, тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость слизистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.

Могут проявиться и нервно-мышечные изменения: как легкое подергивание рук или ног, так и припадки. Также зафиксированы непроизвольные движения глаз, ухудшение речевой способности.

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Стоит отметить, что переизбыток серотонина возникает из-за «увлечения» антидепрессантами, а также наркотиками, сочетания лекарственных препаратов.
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 Теги: серотонин, развитие

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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