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Раздел: Медицина  
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Названо растение, заметно улучшающее либидо у мужчин

Названо растение, заметно улучшающее либидо у мужчин Исследование провели в Австралии.

Растение семейства бобовых может сделать вашу сексуальную жизнь на четверть более острой и интенсивной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Пажитник часто добавляют в приправу карри для создания еще более характерного вкуса. Но оказывается, это растение может сделать более острым не только карри, но и нашу сексуальную жизнь. Исследователи выяснили, что принимающие пажитник представители сильного пола вправе рассчитывать на увеличение своего мужского либидо выше 25%.

Сотрудники Центра интегративной клинической и молекулярной медицины в австралийском Брисбене попросили 60 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет принимать экстракт пажитника в течение полутора месяцев дважды в день. Для оценки их уровня мужского либидо исследователи разработали специальную шкалу, с помощью которой фиксировали изменения после трех и шести недель наблюдений.

В конце исследования средний рост либидо у испытуемых составил от 16,1 до 20,6 пунктов или 28%. А вот в контрольной группе, где мужчины принимали пустышки, уровень либидо, напротив, упал.

Пажитник содержит компоненты сапонины, и ученые полагают, что они стимулируют производство мужских половых гормонов, включая тестостерон. "Наше исследование показало существенное увеличение сексуальных функций и непосредственно качества секуальной жизни после применения пажитника", - говорится в заявлении австралийских ученых.

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Пажитник является весьма популярной растительной культурой в Азии, он довольно широко используется в индийской кухне. Его листьями и семенами лечили лихорадку еще во времена существования Древнего Египта.
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 Теги: пажитник, либидо

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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