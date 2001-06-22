Раздел: Медицина
В США научились останавливать развитие четырех видов рака
Новый препарат уже протестировали на мышах.
В США разработан новый препарат KBU2046, который блокирует распространение рака, авторами данного ноу-хау стали ученые из Орегонского университета науки и здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
По данным журнала Nature Communications, новое лекарство помогает остановить развитие четырех видов онкологических заболеваний.
В частности, препарат KBU2046 во время испытаний оказался способен остановить размножение раковых клеток молочной и предстательной желез, толстой кишки, легких. Его применение на стадии раннего диагноза способно спасти человеку жизнь, допускают исследователи.
В опытах с генетически модифицированными мышами, имевшими клетки рака предстательной и молочной желез человека, а также рака кишечника и легких, использование KBU2046 подавило опухолевые метастазы, рассказали научные специалисты в публикации издания.
По их словам, новое лекарственное вещество останавливает активность онкоклеток, связываясь с протеином HSP90? и способствуя изменению фосфорилирования данного белка. При этом препарат не оказывает никакого побочного влияния.
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В то же время специалисты отмечают: у разных людей онкологическое заболевание протекает по-разному.
В США разработан новый препарат KBU2046, который блокирует распространение рака, авторами данного ноу-хау стали ученые из Орегонского университета науки и здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
По данным журнала Nature Communications, новое лекарство помогает остановить развитие четырех видов онкологических заболеваний.
В частности, препарат KBU2046 во время испытаний оказался способен остановить размножение раковых клеток молочной и предстательной желез, толстой кишки, легких. Его применение на стадии раннего диагноза способно спасти человеку жизнь, допускают исследователи.
В опытах с генетически модифицированными мышами, имевшими клетки рака предстательной и молочной желез человека, а также рака кишечника и легких, использование KBU2046 подавило опухолевые метастазы, рассказали научные специалисты в публикации издания.
По их словам, новое лекарственное вещество останавливает активность онкоклеток, связываясь с протеином HSP90? и способствуя изменению фосфорилирования данного белка. При этом препарат не оказывает никакого побочного влияния.
Читайте также: Названо растение, заметно улучшающее либидо у мужчин
В то же время специалисты отмечают: у разных людей онкологическое заболевание протекает по-разному.
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