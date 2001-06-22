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Раздел: Медицина  
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В США научились останавливать развитие четырех видов рака

В США научились останавливать развитие четырех видов рака Новый препарат уже протестировали на мышах.

В США разработан новый препарат KBU2046, который блокирует распространение рака, авторами данного ноу-хау стали ученые из Орегонского университета науки и здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

По данным журнала Nature Communications, новое лекарство помогает остановить развитие четырех видов онкологических заболеваний.

В частности, препарат KBU2046 во время испытаний оказался способен остановить размножение раковых клеток молочной и предстательной желез, толстой кишки, легких. Его применение на стадии раннего диагноза способно спасти человеку жизнь, допускают исследователи.

В опытах с генетически модифицированными мышами, имевшими клетки рака предстательной и молочной желез человека, а также рака кишечника и легких, использование KBU2046 подавило опухолевые метастазы, рассказали научные специалисты в публикации издания.

По их словам, новое лекарственное вещество останавливает активность онкоклеток, связываясь с протеином HSP90? и способствуя изменению фосфорилирования данного белка. При этом препарат не оказывает никакого побочного влияния.

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В то же время специалисты отмечают: у разных людей онкологическое заболевание протекает по-разному.
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 Теги: США, лекарство, рак

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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