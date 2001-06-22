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Восемь тревожных симптомов, указывающих на возможные проблемы с сердцем

Восемь тревожных симптомов, указывающих на возможные проблемы с сердцемМедики напомнили о том, какие симптомы проявляются при заболеваниях сердца в первую очередь.

По данным от Всемирной Организации Здравоохранения, сердечные заболевания возглавляют список болезней, значительно сокращающих продолжительность жизни людей.

На сегодняшний день проблемы с сердцем есть практически у каждого второго человека пожилого возраста, но и более молодых мужчин и женщин сия участь не миновала и многие из них сталкиваются с такими диагнозами, как: ишемическая болезнь сердца, миокардит, сердечная недостаточность, перикардит, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт и так далее.

Эти тревожные симптомы могут указывать на развитие сердечных заболеваний:

1. Боли в животе. Иногда болезненные ощущения сопровождаются тошнотой или изжогой, поэтому очень легко спутать сердечный недуг с нарушением пищеварения.

2. Боли в груди. При проблемах с сердцем болеть может не только слева, как все думают, а и в верхнем отделе позвоночника.

3. Боль в левой руке. Нередко, пациенты кардиологических отделений вспоминают, что незадолго до обращения к врачу замечали, что левая рука периодически болела или немела.

4. Боль в горле или в челюсти. Это один из самых нехарактерных признаков нарушений в работе сердца, который обычно игнорируют, но на самом деле он имеет место быть.

5. Хроническая усталость и повышенная утомляемость. Эти симптомы должны насторожить человека, потому как они могут указывать на сбой в системе кровоснабжения и в работе сердца. После отдыха физическое тело и силы человека должны восстанавливаться, а если этого не происходит, то есть повод обратиться к доктору.

6. Чрезмерная отечность рук и ног. Многие не знают, что при нарушении в работе сердца происходит сбой циркуляции жидкости в организме, от чего могут появиться отеки на верхних и нижних конечностях.

7. Кашель. Оказывается, при сердечной недостаточности человек может начать кашлять и при этом будет выделяться мокрота белого или розоватого оттенков.

8. Приступы головокружения. Они должны напугать человека только если стали повторяться слишком часто. Этот симптом указывает на недостаточное кровоснабжение головного мозга, а также нарушение в работе сердечной мышцы.

Конечно, нередко подобные симптомы сигнализируют не о проблемах с сердцем, а с другими жизненно важными внутренними органами.

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В любом случае, откладывать визит к врачу, если вы обнаружили у себя хотя бы один из вышеперечисленных симптомов.
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 Теги: сердце, симптомы

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Сегодня, 10:02 » Автор: Валерия Янобекова
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