Названы эффективные меры профилактики сахарного диабета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ученые давно опровергли самый распространенный миф о сахарном диабете, а точнее - о причине его развития. Многие люди полагали, что заболевание грозит тем, кто ест много сахара и сладостей.На самом деле, в группу риска диабета входят не сладкоежки, а те, кто имеет избыточную массу тела, ведет малоактивный образ жизни, увлекается алкоголем и находится под влиянием стрессов.Поэтому, правильнее было бы говорить о том, что потреблять много рафинированного сахара не стоит, ведь от него может появиться лишний вес и в таком случае человек автоматически подвергает себя опасности в виде развития диабета второго типа.Меры профилактики этой болезни, которая может стать причиной инвалидности, довольно просты и выполнять их может каждый:- ограничить потребление продуктов промышленного производства, потому как в них много сахара, усилителей вкуса, калорий, сахарозаменителей и прочих добавок, повышающих резистентность к инсулину;- полноценно отдыхать и высыпаться нужно для того, чтобы организму не требовалось большое количество глюкозы и человек не стал зависимым от сладостей;- научиться справляться со стрессами и плохими эмоциями, иначе переедания не избежать, как и ожирения, при котором клетки организма становятся устойчивыми к инсулину и риск развития диабета повышается в разы;- включить в рацион питания больше растительных белков, нежели животных;- пить не менее полутора литров воды каждый день, чтобы избежать сгущения крови и развития инсулиновой резистентности.Вывод: нужно побольше заниматься спортом и правильно питаться, не нервничать и соблюдать режим дня, тогда риск сахарного диабета сведется к нулю.