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Названы эффективные меры профилактики сахарного диабета

Названы эффективные меры профилактики сахарного диабетаМедики призывают всех без исключения пользоваться этими профилактическими мерами, направленными на защиту от диабета.

Ученые давно опровергли самый распространенный миф о сахарном диабете, а точнее - о причине его развития. Многие люди полагали, что заболевание грозит тем, кто ест много сахара и сладостей.

На самом деле, в группу риска диабета входят не сладкоежки, а те, кто имеет избыточную массу тела, ведет малоактивный образ жизни, увлекается алкоголем и находится под влиянием стрессов.

Поэтому, правильнее было бы говорить о том, что потреблять много рафинированного сахара не стоит, ведь от него может появиться лишний вес и в таком случае человек автоматически подвергает себя опасности в виде развития диабета второго типа.

Как предупредить сахарный диабет?

Меры профилактики этой болезни, которая может стать причиной инвалидности, довольно просты и выполнять их может каждый:

- ограничить потребление продуктов промышленного производства, потому как в них много сахара, усилителей вкуса, калорий, сахарозаменителей и прочих добавок, повышающих резистентность к инсулину;

- полноценно отдыхать и высыпаться нужно для того, чтобы организму не требовалось большое количество глюкозы и человек не стал зависимым от сладостей;

- научиться справляться со стрессами и плохими эмоциями, иначе переедания не избежать, как и ожирения, при котором клетки организма становятся устойчивыми к инсулину и риск развития диабета повышается в разы;

- включить в рацион питания больше растительных белков, нежели животных;

- пить не менее полутора литров воды каждый день, чтобы избежать сгущения крови и развития инсулиновой резистентности.

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Вывод: нужно побольше заниматься спортом и правильно питаться, не нервничать и соблюдать режим дня, тогда риск сахарного диабета сведется к нулю.
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 Теги: диабет, профилактика

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Сегодня, 12:51 » Автор: Валерия Янобекова
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