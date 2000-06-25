Раздел: Медицина
Чем полезна молодая свекла: ответ диетологов
Сезон молодой свеклы в самом разгаре.
Свекла обогащена целым набором витаминов, микроэлементов, минералов, органических соединений, аминокислот и прочих веществ, оказывающих пользу здоровью.
В молодой свекле все эти полезные компоненты концентрируются, а потому диетологи рекомендуют не упускать возможность и включать ее в ежедневный рацион.
Корнеплод считается одним из самых полезных, потому что:
- обладает омолаживающим эффектом;
- предупреждает раннее старение организма, так как содержит антиоксиданты;
- усиливает защитные функции организма за счет большого запаса витамина С;
- сохраняет зрение и заботится о здоровье глаз, насыщая кровь витамином А;
- защищает от анемии, обогащая организм железом и витаминами группы В;
- расширяет сосуды, поэтому считается одним из лучших средств для снижения артериального давления;
- повышает выносливость, а потому сок из свеклы рекомендуют пить спортсменам;
- заботится о сердечной мышце, поставляя к ней питательные элементы, антиоксиданты и витамины;
- улучшает работу щитовидной железы, так как богата йодом;
- предотвращает развитие онкологических заболеваний, способствуя выведению из организма свободных радикалов, токсинов и прочих вредных веществ;
- очищает желудочно-кишечный тракт и ускоряет обмен веществ;
- помогает похудеть, если есть свеклу в сыром виде с растительным маслом, такой эффект обусловлен слабительным свойством.
Читайте также: Ученые объяснили, как в организме возникает переизбыток серотонина
Как видите, полезных свойств у свеклы так много, что отказываться от нее глупо.
Свекла обогащена целым набором витаминов, микроэлементов, минералов, органических соединений, аминокислот и прочих веществ, оказывающих пользу здоровью.
В молодой свекле все эти полезные компоненты концентрируются, а потому диетологи рекомендуют не упускать возможность и включать ее в ежедневный рацион.
Корнеплод считается одним из самых полезных, потому что:
- обладает омолаживающим эффектом;
- предупреждает раннее старение организма, так как содержит антиоксиданты;
- усиливает защитные функции организма за счет большого запаса витамина С;
- сохраняет зрение и заботится о здоровье глаз, насыщая кровь витамином А;
- защищает от анемии, обогащая организм железом и витаминами группы В;
- расширяет сосуды, поэтому считается одним из лучших средств для снижения артериального давления;
- повышает выносливость, а потому сок из свеклы рекомендуют пить спортсменам;
- заботится о сердечной мышце, поставляя к ней питательные элементы, антиоксиданты и витамины;
- улучшает работу щитовидной железы, так как богата йодом;
- предотвращает развитие онкологических заболеваний, способствуя выведению из организма свободных радикалов, токсинов и прочих вредных веществ;
- очищает желудочно-кишечный тракт и ускоряет обмен веществ;
- помогает похудеть, если есть свеклу в сыром виде с растительным маслом, такой эффект обусловлен слабительным свойством.
Читайте также: Ученые объяснили, как в организме возникает переизбыток серотонина
Как видите, полезных свойств у свеклы так много, что отказываться от нее глупо.
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