Чем полезна молодая свекла: ответ диетологов

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Свекла обогащена целым набором витаминов, микроэлементов, минералов, органических соединений, аминокислот и прочих веществ, оказывающих пользу здоровью.В молодой свекле все эти полезные компоненты концентрируются, а потому диетологи рекомендуют не упускать возможность и включать ее в ежедневный рацион.- обладает омолаживающим эффектом;- предупреждает раннее старение организма, так как содержит антиоксиданты;- усиливает защитные функции организма за счет большого запаса витамина С;- сохраняет зрение и заботится о здоровье глаз, насыщая кровь витамином А;- защищает от анемии, обогащая организм железом и витаминами группы В;- расширяет сосуды, поэтому считается одним из лучших средств для снижения артериального давления;- повышает выносливость, а потому сок из свеклы рекомендуют пить спортсменам;- заботится о сердечной мышце, поставляя к ней питательные элементы, антиоксиданты и витамины;- улучшает работу щитовидной железы, так как богата йодом;- предотвращает развитие онкологических заболеваний, способствуя выведению из организма свободных радикалов, токсинов и прочих вредных веществ;- очищает желудочно-кишечный тракт и ускоряет обмен веществ;- помогает похудеть, если есть свеклу в сыром виде с растительным маслом, такой эффект обусловлен слабительным свойством.Как видите, полезных свойств у свеклы так много, что отказываться от нее глупо.