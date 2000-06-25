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Раздел: Медицина  
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Чем полезна молодая свекла: ответ диетологов

Чем полезна молодая свекла: ответ диетологовСезон молодой свеклы в самом разгаре.

Свекла обогащена целым набором витаминов, микроэлементов, минералов, органических соединений, аминокислот и прочих веществ, оказывающих пользу здоровью.

В молодой свекле все эти полезные компоненты концентрируются, а потому диетологи рекомендуют не упускать возможность и включать ее в ежедневный рацион.

Корнеплод считается одним из самых полезных, потому что:

- обладает омолаживающим эффектом;

- предупреждает раннее старение организма, так как содержит антиоксиданты;

- усиливает защитные функции организма за счет большого запаса витамина С;

- сохраняет зрение и заботится о здоровье глаз, насыщая кровь витамином А;

- защищает от анемии, обогащая организм железом и витаминами группы В;

- расширяет сосуды, поэтому считается одним из лучших средств для снижения артериального давления;

- повышает выносливость, а потому сок из свеклы рекомендуют пить спортсменам;

- заботится о сердечной мышце, поставляя к ней питательные элементы, антиоксиданты и витамины;

- улучшает работу щитовидной железы, так как богата йодом;

- предотвращает развитие онкологических заболеваний, способствуя выведению из организма свободных радикалов, токсинов и прочих вредных веществ;

- очищает желудочно-кишечный тракт и ускоряет обмен веществ;

- помогает похудеть, если есть свеклу в сыром виде с растительным маслом, такой эффект обусловлен слабительным свойством.

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Как видите, полезных свойств у свеклы так много, что отказываться от нее глупо.
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 Теги: свекла, польза

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Сегодня, 14:40 » Автор: Валерия Янобекова
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