Диабет признали тревожным предвестником рака

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Большей опасности были подвержены пациенты с диабетом.

У пациентов с диабетом повышен риск рака поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы связан с двумя типами бактерий, которые также вызывают болезни десен.

Как оказалось, есть болезнь, которая может стать катализатором и привести к онкологии.