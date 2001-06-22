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Раздел: Медицина  
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Медики назвали процедуру, которая защитит сердце и сосуды

Медики назвали процедуру, которая защитит сердце и сосуды Максимально оздоровиться можно при температуре воды 41°C.

Японские исследователи установили количество горячих ванн в неделю, которые способны предотвратить риск развития инсульта и инфаркта.

Такой эффект можно достичь, принимая 5 горячих ванн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ученые из Ehime University исследовали показатели 900 человек, которые принимали ванны в среднем в течение 12 минут. Они измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.

Исследователи установили, что защитить сердце от инфаркта, а сосуды от инсульта можно, если принимать пять горячих ванн.

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Ученые объясняют это тем, что горячая вода улучшает кровоснабжение сердца и снижает артериальное давление и угнетает процессы, в результате которых стенки артерий становятся жесткими.

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 Теги: сердце, Медики

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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