Раздел: Медицина
Ученые подтвердили пользу сауны для профилактики инфаркта
По данным исследователей, регулярное посещения сауны также понижает риск инсульта.
Ученые Университета Восточной Финляндии определили, что ежедневное посещение сауны снижает артериальное давление почти на 50% и понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Тем самым это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. Статья исследователей опубликована в журнале American Journal of Hypertension.
В долговременном исследовании приняли участие 1621 человек с относительно высоким артериальным давлением.
Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая — два-три раза, остальные испытуемые — четыре-семь раз. Здоровье участников отслеживали в течение 22 лет.
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В ходе исследования гипертония развилась у 15,5 процента человек. У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск повышения артериального давления снизился на 24 процента. У тех, кто посещал баню чаще, вероятность гипертонии была на 46 процентов ниже.
Ученые Университета Восточной Финляндии определили, что ежедневное посещение сауны снижает артериальное давление почти на 50% и понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Тем самым это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. Статья исследователей опубликована в журнале American Journal of Hypertension.
В долговременном исследовании приняли участие 1621 человек с относительно высоким артериальным давлением.
Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая — два-три раза, остальные испытуемые — четыре-семь раз. Здоровье участников отслеживали в течение 22 лет.
Читайте также: В США научились останавливать развитие четырех видов рака
В ходе исследования гипертония развилась у 15,5 процента человек. У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск повышения артериального давления снизился на 24 процента. У тех, кто посещал баню чаще, вероятность гипертонии была на 46 процентов ниже.
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